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Более 20 ярмарок вакансий дальневосточных компаний пройдут в российских регионах

Более половины ярмарок вакансий пройдут в городах Дальнего Востока

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проведет в 2019 году более 20 мероприятий, на которых представит вакансии резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Более половины ярмарок вакансий пройдут в городах Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В ДФО с марта по май местным жителям предложат вакансии резидентов ТОР и СПВ в Уссурийске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Хабаровске, Якутске. Агентство ведёт работу и на новых территориях Дальневосточного федерального округа – уже в марте ярмарка вакансий пройдёт в Улан-Удэ, а в октябре ключевые работодатели Республики Бурятия и Забайкалья расскажут о возможностях для построения карьеры на предприятиях в своих регионах.

Кроме того, ярмарки вакансий в интересах предприятий Дальнего Востока пройдут в городах, где есть профильные вузы и колледжи, а также квалифицированные специалисты, заинтересованные в карьере на дальневосточных предприятиях. Такие мероприятия пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Астрахани и ряде других городов. Ростов-на-Дону, Мурманск, Севастополь и Калининград в ближайшие дни примут ярмарки вакансий крупнейших работодателей рыбодобывающей промышленности Дальнего Востока - компаний «Доброфлот» и «Русский минтай».

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал: «Формат ярмарок вакансий – это инструмент, хорошо зарекомендовавший себя, позволяющий организовать прямой диалог между работодателями и соискателями. Порядка 90% трудоустроенных при поддержке Агентства – это местные жители, поэтому большая часть мероприятий пройдут именно в городах Дальнего Востока. Из других регионов переезжают специалисты, обладающие уникальными знаниями, опытом работы, чтобы строить карьеру, работать по специальности».

Вакансии дальневосточных компаний размещены на портале Работа на Дальнем Востоке. Сейчас на нем представлены около 4000 вакансий от специалистов до руководителей крупных организаций. Кроме того, следить за новостями на рынке макрорегиона можно в официальных сообществах в социальных сетях с одноименным названием.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, к 2025 г. в макрорегионе на новых предприятиях ТОР, СПВ и в компаниях, реализующих инвестиционные проекты, будет создано 134 тыс. новых рабочих мест. Наиболее востребованными в округе продолжают оставаться специальности среднего профессионального образования, составляющие порядка 70% в общей кадровой потребности. Наибольший спрос на кадры приходится на такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и логистика, рыболовство и аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность. В некоторых из них - добыче полезных ископаемых, рыболовстве и аквакультуре - рост количества занятых к 2025 году ожидается более, чем на четверть.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) создано в 2015 году в целях обеспечения квалифицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Миссия Агентства – обеспечение роста и развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. В сентябре 2016 года Агентство получило дополнительные функции по сопровождению программы «Дальневосточный гектар».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Работа на Дальнем Востоке  арчк 


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