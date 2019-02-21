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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Марта, 10:28 |
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Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд рублей
Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%.
В Сбербанке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития России, стоимостью 70 млрд рублей. Соответствующее соглашение между банком и Минэкономразвития России подписано 27 февраля 2019 года.
Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики.
Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR:
«Соглашение, заключенное между банком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП и шаг навстречу предпринимателям со стороны государства и Сбербанка».
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