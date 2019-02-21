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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Марта, 10:28 |
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Рекорд суточной выгрузки зафиксирован на ДВЖД
Прежний рекорд был установлен 26 февраля 2018 года, тогда выгрузка составила 6703 вагона.
По мнению начальника Дальневосточной дирекции управления движением Виталия Липского, этому способствовал рост грузооборота в текущем году, который с начала года составил 107% к уровню 2018 года.
Рост объемов выгрузки на ДВЖД обусловлен слаженными действиями всех участников перевозочного процесса. Благодаря выстроенному сотрудничеству с клиентами по системе «железнодорожная станция – клиент» удается достигать максимальных результатов. Железнодорожники обеспечивают продвижение необходимой номенклатуры груза на станции назначения, повышается качество планирования грузовой работы.
Запуск на полную мощность выгрузочных механизмов и устройств крупнейшими грузополучателями, своевременный подход флота и освобождение складских площадей и причалов позволили обеспечить выгрузку не только на уровне запланированных объемов, но и превысить установленную договором максимальную перерабатывающую способность грузовых фронтов. Благоприятствовала и установившаяся в Дальневосточном регионе необычно теплая погода.
Впервые за несколько месяцев, после длительного ремонта выгрузочных механизмов ОАО «Торговый порт Посьет», по станции Посьет выгрузка составила 300 вагонов с углем. Значительно превысили среднесуточные показатели грузополучатели на станциях Лучегорск и Ванино.
За сутки по Находкинскому железнодорожному узлу было выгружено 2714 вагонов, Ванино-Совгаванскому узлу – 1357 вагонов, Владивостокскому узлу – 753 вагона. В целом портами Дальнего Востока выгружено 5113 вагонов, что превышает среднесуточные показатели выгрузки экспортных грузов в феврале на 400 вагонов.
Владивостокский центр организации работы железнодорожных станций установил собственный рекорд по выгрузке – 4 562 вагона.
При этом припортовая станция Владивосток 27 февраля поставила новый рекорд суточной переработки груза. Впервые более чем за 125-летний период взаимодействия порта и грузовой станции данный показатель достиг 710 вагонов при перерабатывающей способности предприятия в 500 вагонов в сутки. Рекордный результат достигнут благодаря совместным усилиям работников железнодорожной станции Владивосток и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В итоге суточный показатель выгрузки составил 522 вагона, 193 из которых – контейнеры и 192 вагона с металлом, погрузка составила 188 вагонов. Достижению способствовало отлаженное взаимодействие железнодорожников и портовиков, эффективное планирование сменно-суточной работы, нововведения в технологию работы, а также подвод поездов с необходимой номенклатурной груза.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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