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Рекорд суточной выгрузки зафиксирован на ДВЖД

26 февраля на Дальневосточной железной дороге достигнут максимальный объем выгрузки за всю историю магистрали – 6708 вагонов

Прежний рекорд был установлен 26 февраля 2018 года, тогда выгрузка составила 6703 вагона.

По мнению начальника Дальневосточной дирекции управления движением Виталия Липского, этому способствовал рост грузооборота в текущем году, который с начала года составил 107% к уровню 2018 года.

Рост объемов выгрузки на ДВЖД обусловлен слаженными действиями всех участников перевозочного процесса. Благодаря выстроенному сотрудничеству с клиентами по системе «железнодорожная станция – клиент» удается достигать максимальных результатов. Железнодорожники обеспечивают продвижение необходимой номенклатуры груза на станции назначения, повышается качество планирования грузовой работы.

Запуск на полную мощность выгрузочных механизмов и устройств крупнейшими грузополучателями, своевременный подход флота и освобождение складских площадей и причалов позволили обеспечить выгрузку не только на уровне запланированных объемов, но и превысить установленную договором максимальную перерабатывающую способность грузовых фронтов. Благоприятствовала и установившаяся в Дальневосточном регионе необычно теплая погода.

Впервые за несколько месяцев, после длительного ремонта выгрузочных механизмов ОАО «Торговый порт Посьет», по станции Посьет выгрузка составила 300 вагонов с углем. Значительно превысили среднесуточные показатели грузополучатели на станциях Лучегорск и Ванино.

За сутки по Находкинскому железнодорожному узлу было выгружено 2714 вагонов, Ванино-Совгаванскому узлу – 1357 вагонов, Владивостокскому узлу – 753 вагона. В целом портами Дальнего Востока выгружено 5113 вагонов, что превышает среднесуточные показатели выгрузки экспортных грузов в феврале на 400 вагонов.

Владивостокский центр организации работы железнодорожных станций установил собственный рекорд по выгрузке – 4 562 вагона.

При этом припортовая станция Владивосток 27 февраля поставила новый рекорд суточной переработки груза. Впервые более чем за 125-летний период взаимодействия порта и грузовой станции данный показатель достиг 710 вагонов при перерабатывающей способности предприятия в 500 вагонов в сутки. Рекордный результат достигнут благодаря совместным усилиям работников железнодорожной станции Владивосток и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В итоге суточный показатель выгрузки составил 522 вагона, 193 из которых – контейнеры и 192 вагона с металлом, погрузка составила 188 вагонов. Достижению способствовало отлаженное взаимодействие железнодорожников и портовиков, эффективное планирование сменно-суточной работы, нововведения в технологию работы, а также подвод поездов с необходимой номенклатурной груза.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: грузооборот  ДВЖД 


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