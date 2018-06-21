|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ФРДВ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили перспективы сотрудничества
Перспективы сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в России обсудили генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков и президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь на встрече, которая состоялась 24 марта на полях Азиатского делового форума в Боао (КНР).
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank) объединяет 57 стран-участников. В числе крупнейших соучредителей - Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея. Уставный капитал АБИИ - 100 млрд долларов. К активной деятельности АБИИ приступил в январе 2016 года. Цзинь Лицюнь был избран президентом АБИИ по представлению Председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава ФРДВ рассказал президенту АБИИ о беспрецедентных условиях, которые сегодня предложены Правительством РФ российским и иностранным инвесторам на Дальнем Востоке: пакете преференций для резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, деятельности государственных институтов развития. Президент АБИИ отметил, что поддерживает политику российского Президента Владимира Путина, провозгласившего развитие Дальнего Востока и Сибири приоритетом на весь XXI век, и рассказал об основных направлениях и приоритетах деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
В ходе переговоров стороны обсудили возможные форматы практического взаимодействия ФРДВ и АБИИ при реализации инвестиционных проектов с высоким социально-экономическим эффектом. Так, в частности, перспективными точками сопряжения российского и китайского капитала на Дальнем Востоке могут стать проекты в сфере приграничного туризма, экспорта воды и продовольствия, логистики, добычи природных ресурсов, инфраструктуры. Китайская сторона проявила повышенный интерес к проектам развития приграничного туризма - таким, как «Золотая миля» в Амурской области, развитие острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Господин Лицюнь высоко оценил перспективы Владивостока, как центра азиатской деловой и развлекательной жизни.
Руководители ФРДВ и АБИИ договорились продолжить совместную работу и провести очередную встречу в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 2-3 сентября 2016 года во Владивостоке.
Досье "Золотого Рога": АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. В своей деятельности Фонд взаимодействует с Полпредством Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и акционером — Внешэкономбанком, являясь элементом единой системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока.
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.