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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Марта, 14:37 |
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На ДВЖД зафиксирован рекорд суточной выгрузки
Прежний рекорд был установлен 16 декабря 2015 года, тогда выгрузка составила 6530 вагонов.
Такого высокого результата удалось достичь благодаря четким и слаженным действиям работников Дальневосточной железной дороги, которые обеспечили своевременное продвижение необходимой номенклатуры груза на станции назначения, применению логистических принципов управления, а также отработанной системе сотрудничества «железнодорожная станция – клиент».
Со стороны грузополучателей максимальная выгрузка обеспечена за счет освобождения необходимых складских площадей и причалов портов и запуска на полную мощность выгрузочных механизмов и устройств при своевременном подходе флота.
Всего по Хабаровскому территориальному управлению выгружено 297 вагонов, Владивостокскому – 4447, Комсомольскому – 1671, Сахалинскому – 106, Тындинскому – 182. При этом портами и нефтебазами Дальнего Востока выгружено 4919 вагонов с экспортными грузами – это лучший показатель за последние десять лет, он превышает среднесуточную выгрузку в прошедшем году на 414 вагонов.
Переориентирование вектора грузопотоков в направлении Дальневосточных портов, а также достигнутый результат ставит перед Дальневосточной железной дорогой новую планку для выполнения показателей на протяжении 2018 года.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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