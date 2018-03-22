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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Марта, 03:00 |
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Выпускники школ считают работу на Дальневосточной магистрали перспективной
Социальный проект для учеников старших классов реализуется в рамках Целевой программы "Молодёжь ОАО "РЖД" с января 2008 года. Цель проекта - формирование кадрового резерва компании, укрепление ее имиджа в глазах подрастающего поколения, воспитание патриотизма и гордости за работу родителей.
Участники проекта посетили крупнейшие объекты и предприятия железнодорожного узла Хабаровск-2 и ознакомились с отраслевой системой подготовки кадров на базе Хабаровского подразделения Дальневосточного центра профессиональных квалификаций.
Особое внимание в ходе реализации проекта "Открытые двери компании ОАО "РЖД" было уделено досугу и отдыху детей. Для них были организованы познавательные экскурсии по историческим местам города и края, деловые игры и конкурсы, развлекательные и тренинговые мероприятия. В частности, специалисты Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики ДВЖД провели для школьников профориентационную тренинг-игру и организовали викторину, посвященную 180-летию российских железных дорог.
Важнейшими мероприятиями проекта стали проведение круглого стола с представителями Дальневосточной магистрали и телемоста с руководством ОАО «РЖД». В ходе сеанса связи школьники в студиях городов Москва, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск смогли пообщаться между собой и задать интересующие вопросы руководителям холдинга.
– Перед многими из вас сейчас стоит непростая и очень важная задача – выбрать свою будущую профессию. В ОАО "РЖД" и, в частности, на Дальневосточной железной дороге реализуется ряд масштабных программ по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, рассчитанных не на одно десятилетие. Нам нужны молодые квалифицированные кадры, особенно для работы в зоне БАМа. Поэтому на вас, будущих работников, у нас большие надежды. - подчеркнул и.о. начальника ДВЖД Игорь Филатов в ходе общения с участниками проекта.
По отзывам старшеклассников, во время проведения мероприятий проекта "Открытые двери компании" они узнали много интересного о железнодорожном транспорте, истории и традициях Дальневосточной магистрали, а многим этот проект помог выбрать будущую профессию.
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