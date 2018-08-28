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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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Экспорт электроэнергии "Восточной энергетической компании" в Китай снизился на 14%
За первый квартал 2016 года объём экспорта электроэнергии в Китай составил свыше 493,7 млн кВт*ч. В Монголию АО «ВЭК» поставило 51,5 млн кВт*ч. Экспорт электроэнергии в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снизился на 14%, в Монголию на 8%. Снижение объёмов поставки электроэнергии в Китай связано с общим снижением потребления электроэнергии в Китае. Относительное снижение объёмов поставки электроэнергии в Монголию связано со спадом промышленного производства в Монголии, а также с запуском нового энергоблока на Улан-Баторской ТЭЦ-4.
Техническую возможность экспорта электроэнергии в Китай обеспечивает комплекс межгосударственных ЛЭП напряжением 110, 220 и 500 кВ, соединяющих энергосистемы Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.
Экспортные поставки обеспечиваются закупкой сверхплановых объёмов электроэнергии на территории Дальнего Востока, что обеспечивает региональным генерирующим предприятиям и инфраструктурным организациям оптового рынка увеличение коэффициента использования мощности и рост дополнительной выручки.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Восточная энергетическая компания», 100% дочернее предприятие ПАО «Интер РАО», является единственным держателем и оператором контрактов на поставку российской электроэнергии в Китай и Монголию. Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.
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