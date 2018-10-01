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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные команды начали борьбу в финале Чемпионата по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"
Дальний Восток в Сочи представляют две команды - победители регионального этапа: «Звезда» из Хабаровского детского дома номер 6 играет в младшей возрастной группе (2001 - 2002 г. р.); команда «Зеленый остров» из Магаданского областного детского дома сражается за победу в старшей возрастной группе (1999 - 2000 г. р.). Открылся чемпионат игрой хабаровчан с командой «Метеор» из детского дома пос. Быково Московской области. Игра окончилась вничью со счетом 2:2. Настоящей звездой встречи стал игрок «Звезды» Василий Оглы, забивший оба мяча в ворота противника, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
«Искренне поздравляю вас с тем, что вы с успехом преодолели трудности отборочных этапов и добились права представлять свой регион здесь, в Сочи. Я не понаслышке знаю, как тяжело играть и руководить командами в самых важных матчах сезона. Надеюсь, на предстоящем Чемпионате мира в России кто-то из вас будет уже защищать цвета национальной сборной. Удачи вам и побед!» - пожелал в своем приветствии главный тренер действующих чемпионов России ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий.
Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходят в 9-й раз. За это время в них приняло участие свыше 1300 команд и 15 000 детей со всей России, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии. Организаторами соревнований являются: компания «МегаФон», Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Министерство образования РФ и благотворительный фонд «Футбол - детям».
27 - 28 мая на стадионе «Спутник-Спорт» проходят матчи групповой стадии соревнований. А на следующий день по восемь сильнейших команд младшей и старшей групп (12 - 13 и 14 - 15 лет соответственно) выявят победителей турнира в матчах на выбывание. Две сильнейшие команды по традиции получат суперприз – поездку в Англию к футбольному клубу «Арсенал».
«Одна из главных проблем для воспитанников детских домов – это проблема адаптации к взрослой жизни в обществе. Помощь в социализации – главная задача нашего проекта: футбол не только учит красиво побеждать и достойно проигрывать, но и дает то, чего не хватает ребятам в детских домах и интернатах - настоящее живое общение со сверстниками. Очень здорово, что к турниру присоединяются и другие страны – это дает детям еще больше возможностей для знакомства с разными культурами и традициями», - отметил директор по связям с общественностью компании «МегаФон» Петр Лидов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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