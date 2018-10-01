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Понедельник| 22 Октября, 15:51 |
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Ысыах в Хабаровске объединил народы Дальнего Востока
Этот традиционный праздник народа саха в Хабаровске становится с каждым годом масштабнее и начинает занимать важное значение в культурной жизни столицы Дальневосточного федерального округа, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Информцентре Постпредства РС(Я) по ДФО.
Подтверждением этому стало приветствие Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова. Глава республики отметил, что этот радостный летний праздник является объединяющим для представителей всех народов многонациональной России и Якутии. «Сегодня Ысыах проводится на гостеприимной хабаровской земле. Несомненно, он еще сильнее укрепит дружеские отношения двух наших регионов, которые объединяют не только общие приграничные территории, но и история, современные технические, торгово-экономические и культурные связи»,- отметил Егор Борисов в своем приветствии.
Заместитель председателя правительства РС(Я), постоянный представитель по ДФО Георгий Никонов подчеркнул, что ысыах в Хабаровске, посвященный единению народов Дальнего Востока, стал воплощением мира и дружбы во имя созидания и развития родной всем нам Российской Федерации. «Это чувство единения, дружба народов - наше главное достояние и богатство», - отметил Никонов.
Заместитель председателя по вопросам внутренней политики Хабаровского края Виктор Марценко, поздравляя всех с праздником, назвал ысыах символом якутской культуры, в котором сохраняются его этническая специфика, национальная одежда, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, фольклор и традиционное мировоззрение.
Знаковым событием праздника стало подписание Соглашение о сотрудничестве, которое скрепили подписями сопредседатель совета общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», первый заместитель председателя Государственного Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев и и.о. председателя совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» СарвердинТуктаров и которое должно стать еще более тесным и активным.
Организаторы праздника, Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске, Правительство Хабаровского края и Ассамблея народов Хабаровского края - подготовили для гостей Ысыаха интересную и насыщенную программу.
Почетными гостями праздника стали члены правительства Хабаровска, представители иностранных дипломатических миссий представители субъектов федерации Дальневосточного федерального округа, интеллигенции города Хабаровска, вузов Дальнего Востока, предприятий и национальных объединений Хабаровского края.
Праздник встречи лета в Хабаровске прошел строго по установленному издревле ритуалу и начался с напутственного алгыса. Этому способствовало участие в ысыахе на хабаровской земле артистов из Республики Саха (Якутия).
В ходе праздника состоялся конкурс костюма, блюд, творчества, декоративно-прикладного искусства, оформление площадки, в котором приняли участие 15 национальных объединений Хабаровского края. Дефиле участников конкурса национального костюма поразило богатством украшений, вышивки и ее разнообразием – здесь были представлены наряды из разных регионов компактного проживания национальных объединений. Якутские блюда, осетинские пироги, плов, шашлык, шурпа, пироги с ягодной и грибной начинкой, бешбармак, айран по достоинству оценили все гости праздника. Жюри так и не смогло определить лучшего кулинара – настолько все было вкусным. Поэтому призы получили все участники конкурса.
Но больше всего аплодисментов и призов выпало на долю приглашенных гостей из района им. Лазо Хабаровского края - Национальное объединение ногайцев. Они с блеском представили обряд ногайской свадьбы, широкий спектр ногайской музыкально-танцевальной культуры и поэзии, предметы домашней утвари.
Неотъемлемой частью праздника, как всегда, стали спортивные состязания, увлекательным и захватывающим зрелищем стали борьба хапсагай, мас-рестлинг, национальные прыжки. Абсолютным победителям соревнований были вручены медали, кубки, ценные подарки и призы.
На одной из спортивных площадок прошел IV Чемпионат Дальневосточного федерального округа по мас-рестлингу. Спортсмены из Якутии, Тувы, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, состязались в перетягивании палки. Все призовые места завоевали якутяне, абсолютным победителем чемпионата стал Михаил Савватеев - спортсмен из Якутия. Ысыах завершился потрясающим по и красоте и массовости танцем осуохай.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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