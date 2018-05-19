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Экспорт черного лома с территории Дальнего Востока приостанавливается на 180 дней

Группа компаний ТОРЭКС готова заключить контракты с заготовителями лома черных металлов на Дальнем Востоке и купить весь запас сырья, который останется в ДФО после 21 июля

Металлолом планируется направить в адрес завода «Амурсталь», для которого он является основным сырьем для производства стали.

С ломозаготовителями руководство группы компаний «Торэкс» готово работать по рыночным ценам.

Такое решение принято руководством после введения ограничений пунктов вывоза металлолома через порты Дальнего Востока. Соответствующее Постановление Правительства РФ прошло согласование и было опубликовано 22 мая на официальном ресурсе раскрытия правовой информации. Ограничительная мера вступит в силу уже через 60 дней.

- Лом черных металлов для многих металлургических предприятий в Рос-сии является основным сырьем при производстве стали. В настоящее время в России и на Дальнем Востоке сбор этого сырья ограничен. При этом отечественным потребителям, которые сегодня работают на Дальнем Востоке - приходится за каждую тонну бороться с комбинатами Южной Ко-реи. Дальний Восток – самый близкий и удобный для полуострова регион в этом отношении, поэтому корейские комбинаты всегда предлагали завышенные цены и в нашем случае конкурировать с ними сложно. Единственным возможным вариантом являлось - ограничение этого потока с территории ДФО. Ограничение - необходимая и своевременная мера со стороны органов власти, о которой Дальневосточные металлурги говорили на протяжении многих лет, - говорит генеральный директор завода «Амур-сталь» Сергей Кузнецов.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году сбор лома черных металлов в ДФО составил 1,4 млн. тонн, из них 1 млн. тонн – был вывезен на экспорт, преимущественно – в Южную Корею. При этом ежемесячная потребность только одного завода «Амурсталь» - порядка 100 тысяч тонн. Это тот объем сырья, который позволит предприятию выйти на запланированную мощность производства – 1 миллион тонн стали в год.

Ограничительная мера вступит в силу 21 июля, и будет действовать 180 дней. Металлурги надеются, что им удастся найти общий язык с ломозаго-товителями. В группе компаний «Торэкс» подтверждают, что, как и ранее, готовы работать со всеми поставщиками по рыночным ценам.

- Вопросов об ограничении конкуренции вообще не должно быть по причине того, что в Дальневосточном регионе закупку металлолома, совместно с заводом «Амурсталь», на протяжении многих лет активно осуществляют крупные западные металлургические комбинаты – «Магнитогорский металлургический комбинат» и «ЕВРАЗ» («СГМК-Трейд»), - считает гендиректор «Амурстали».

Завод «Амурсталь» поставляет металлопрокат высшего качества на все инфраструктурные проекты и социально-значимые стройки Дальневосточного региона. Строительство детской поликлиники в г. Комсомольске-на-Амуре, реконструкция аэропорта «Новый» и строительство аквапарка в г. Хабаровске, ТЭЦ в г. Советская Гавань не обходится без металлопродукция местного производителя.

С начала 2018 года завод «Амурсталь» произвел 200 тысяч тонн продукции, приступил к реконструкции прокатных мощностей, модернизации линия термоупрочнения и методической печи. На очереди линии упаковки прутков и бунтов. Проект и поставку оборудования осуществляют итальянские специалисты инжиниринговой компании «D-Steel».

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Торэкс  Амурсталь  лом 


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