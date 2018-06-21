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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правительство России решило стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке
Глава Минвостокразвития России Александр Галушка пояснил, что главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа. Так, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – ее увеличение до 6,5 млн человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Александр Галушка подчеркнул, что концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. Так, на первом этапе планируется ввести дополнительные меры поддержки при рождении в семьях первого ребенка, а также стимулировать рождение второго и третьего ребенка. В частности, планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала – согласно концепции, планируется расширить направления его использования.
Кроме того, будут разработаны пилотные программы для улучшения жилищных условий семей при рождении детей, в том числе, с использованием механизмов социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и многих других.
"В ближайшие три года заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики каждого региона. Уже к концу 2018 года мы сможем сократить миграционный отток в 3 раза, в том числе за счет создания новых рабочих мест", - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Для привлечения в регион молодых кадров планируется принять целый комплекс мер по организации образовательной миграции в вузы, расположенные на Дальнем Востоке, из других регионов России. Сохранять молодые кадры позволят и программы поддержки профессионального образования, поддержки молодых квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей.
Еще один важный блок - создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства.
Большая роль в концепции также отведена профилактике различных заболеваний и популяризации на Дальнем Востоке здорового образа жизни.
Для финансирования мероприятий в сфере демографической политики будет создан фонд «Будущие поколения Дальнего Востока».
По оценке специалистов Минвостокразвития, к 2025 году население Дальнего Востока увеличится до 6,5 млн человек. Это произойдет за счет естественного и миграционного прироста, привлечения на постоянное место жительства жителей других регионов страны, а также соотечественников, проживающих за рубежом.
По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.
Напомним, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Аспекты демографической политики глава государства поднимал и на минувшем совещании по экономическим вопросам.
«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», - заявил Президент России Владимир Путин.
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Бред, кроме теории и мутных цыфр с датами, ничего дельного не предложено!
Абсолютно верно. Особенно улыбнуло про очередной фонд.
Это их работа быть сказочниками. Весь вопрос в том, что когда нам это надоест . . .
Уже чую приближающуюся руку помощи для родного Приморья. Как и обещал Великий Пу, в Приморье снижают тарифы эл. энергии для населения. Снижают с 2. 7 до 2. 83 (снижение +13 коп) за 1 кВтч. . . А еще бенз подорожал на очередные копейки. . . И так куда не глянь, кругом такая помощь.
Скажите прямо людям-что социальная ипотека это КРЕДИТ, а КРЕДИТ это ЯКОРЬ для населения сроком в 10-15-20-25 лет по истечению которого куда либо ехать уже неначто!Все заработанное отдано в счет уплаты % по кредиту. И как не смотри и не считай, переплата по этому кредиту составляет от 80% до 120% от суммы займа! А квартира купленная в кредит подорожает не более 10%-15%, хоть и заплатили за нее уже в 2 раза больше, т. е. 2 таких квартиры! В этот регион если и приедут, то только мигранты из Азии! Потому что там нет работы, а та которая есть то платят за нее по нашим деньгам 6-8 тыс. А тут аж целых 23527р! И им не привыкать рожать по 6-8 детей в полной нищите. Вот это и будет будущая основа ДВ о которой и будут рапортовать чинуши в 2025г! Ведь главное выдать св-во о рождении и на бумаге написать +1! А то что КПД а тем более КТУ от таких граждан 0 в лучшем случае, а как правило это -1, всем плевать!
нет тут смысла жить посмотрите канал 365 или москва 24 все сразу понятно будет где жить надо
Обещать - не значит жениться. Нужны охранники территорий? есть выход: как только чиновник отправляет свое чадо учиться за бугор, направить его на работу на Дальний Восток с двумя детьми. Везде плюсы, так как неистребимая тяга игнорировать обучение на Родине будет компенсирована рождаемостью, т. е. чтобы отправить за бугор одного ребенка, надо иметь минимум троих. Качество обучения наших детей заметно станет лучче, народонасление увеличиться. Молодые семьи учитывают опыт своих родителей, они не верят телевизору, они ждут очередного обмана и они уже знают что сказать не значит сделать. Гектар уже усвоили.
квартиры выдавайте бесплатно, и будет рост населения
Откройте газовую трубу, которая идет транзитом в Китай. Дайте людям в ПК газ для отопления и бытовух. И вопрос решится сам
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