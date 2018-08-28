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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:39 |
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ВЭБ профинансировал экспортную поставку трех самолетов Sukhoi Superjet 100 в Ирландию
Два самолета уже эксплуатируются ирландским авиаперевозчиком. Поставка третьего самолета осуществлена АО «Гражданские самолеты Сухого» и компанией SuperJet International 27 октября 2016 года в г. Венеции.
Твердый экспортный контракт предусматривает поставку 15 самолетов, дополнительные 16 судов могут быть поставлены в соответствии с опционом.
«Контракт с CityJet, поставки по которому начались в мае 2016 года, обеспечил выход продукции российского гражданского авиастроения на высококонкурентный европейский рынок»,- подчеркнул старший вице-президент по финансированию экспорта и документарным операциям Внешэкономбанка Даниил Алгульян.
Важно отметить, что большинство поставленных на экспорт самолетов Sukhoi Superjet 100 были профинансированы с участием Внешэкономбанка. ВЭБ ведет активную работу по финансированию экспортных поставок пассажирских воздушных судов Sukhoi Superjet 100 с 2013 года, обеспечив финансирование поставок на рынки Европейского Союза и Латинской Америки более 20 воздушных судов.
Досье "Золотого Рога": Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный и производимый компанией «Гражданские самолёты Сухого» при финансовой поддержке Внешэкономбанка. На сегодняшний день двенадцатью российскими и зарубежными авиакомпаниями эксплуатируется 83 воздушных судна, выполняющих рейсы более чем по 150 направлениям.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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