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Вторник| 28 Ноября, 18:11 |
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В правлении ПАО КБ "Восточный" новый рулевой
Дмитрий Левин имеет более чем 25-летний опыт управления банковскими структурами, работает на финансовом рынке с 1987 года. До прихода в банк «Восточный" он занимал пост председателя правления банка «Русский стандарт», был исполнительным директором РГС Банка.
Председатель Совета директоров банка «Восточный» Артем АВЕТИСЯН, комментируя назначение, отметил: «Мы рады, что Дмитрий Левин присоединился к команде «Восточного» и возглавит работу по реализации стратегии его развития как системообразующего банка на Дальнем Востоке и лидера розничного кредитования. Банк также будет осуществлять деятельность по работе с МСП за счет предложения лучших на рынке расчетных и кредитных продуктов».
По словам Дмитрия Левина, его главной задачей в новой должности станет стабильное развитие банка «Восточный». «Команда банка, которая работает на рынке уже не первый год, готова реализовать стратегию, определенную Советом директоров. Мы направим усилия на расширение сети, предоставление качественных финансовых услуг жителям российских регионов, поддержку бизнеса современными финансовыми продуктами, развитие финансовой грамотности населения», ̶ заявил Дмитрий Левин.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Восточный банк» образован в 1991 году, занимает 30 позицию в рейтинге российских банков по ключевым показателям деятельности. Присоединение Юниаструм Банка, прошедшее в начале 2017 года, позволило увеличить показатели бизнеса и повысить надежность Банка. В результате по состоянию на 01.02.2017 нетто-активы «Восточного» составили 289,2 млрд рублей, размер розничного кредитного портфеля - 117,0 млрд рублей, объем розничного депозитного портфеля - более 147,0 млрд рублей (по данным портала banki.ru). После объединения сеть банка выросла до 700 отделений
Лариса ЖИРОНКИНА.
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