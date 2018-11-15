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28 Ноября 2018, 13:10 | Регион сегодня |

По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев

По сравнению с нынешним годом, квота для Приморского края увеличена на 700 человек. Дальний Восток примет 6130 иностранцев

Правительство РФ утвердило квоту для временного проживания иностранцев в ДФО. Правительство РФ установило на 2019 год квоту на выдачу иностранным гражданам 83480 разрешений на временное проживание в РФ.

Дальний Восток примет 6130 иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

По одной тысяче иностранцев смогут проживать в Якутии, Приморье и Хабаровском крае. Квота для Республики Бурятия составляет 800 человек. Забайкальский край, Камчатка, Магаданская область примут по 300 человек. Квота Амурской области определена в 650 иностранцев, для Сахалина – 400 человек, Еврейской автономной области – 200 человек, Чукотки – 180, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В 2018 году Дальнему Востоку был  установлен размер квоты на иностранных граждан в размере 4930 человек, в том числе: по тысяче человек для Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, 500 – для Амурской  и Сахалинской областей, по 300 – для Приморья и Камчатки, 250 – для Магаданской области, 200 – для ЕАО и 180  - для Чукотки.  За 7 месяцев 2018 года в Дальневосточном федеральном округе соотечественникам и членам их семьи выдано 828 разрешений на временное проживание в Российской Федерации без учета квот.

Разрешение на временное проживание это подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.  Иностранный гражданин, находящийся в государстве проживания и изъявивший желание получить разрешение на временное проживание подает соответствующее заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания либо в соответствующий территориальный орган МВД России.

Фото premier.gov.ru

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: ДФО  временное проживание  квота 


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Комментарии
  • приморье14:39, 28.11.2018

    Не так надо принимать подобные законы. Регионырайоныподают заявки на квоты на рабочие места которые не могут занять российские граждане по причинам ОБЬЕКТИВНЫМ. Далее трудовые инспекции проверяют заявки почему на этом предприятии не могут работать россиянеотчет подают губернатору ставят свои подписи чтобы в случае подлога пойти под суда не занимаются штрафами своих предпринимателей. Далее инспекции по труду выкладывают все до каждого мигранта в сеть. И результат на лицо. Инспектор по миграции или полиция за кем закреплены территории где тусуются мигранты а это в основном рынки и т. д. делая визуальный обход даже без проверки документов может определить как работает система найма мигрантов на работу в том или ином районе-регионе. Сегодня же читая подобную ахинею что приморье примет 1000 мигрантов становится противно от двойной морали власти и неспособности навести порядок в крае где даже вьетнамцы чувствуют себя здесь как рыба в воде занимаясь незаконной торговлей на рынках не говоря уже о всех остальных от китайцев до киргизов.
  • Псевдоним15:01, 28.11.2018

    Друг мой, этот идиот димон что нибудь за все время стоящее принял?! Все реформы провалились, думаю и с этими мигрантами тоже пустой звук, да и кто сюда поедет тут местным есть нечего!
  • Псевдоним14:54, 28.11.2018

    Зачем нам иностранцы? Для своих работы нет. Да и других стран едут в основном люди, которые имеют у себя в стране проблемы с законом. Достал уже Медведев со своими решениями.
  • приморье15:57, 28.11.2018

    Страшен не сам факт нахождения мигрантов здесь хотя к мигрантам из Киргизии много вопросов ведь от границ Киргизии до Афганистана ближе чем от Владивостока до Уссурийска а Пакистан там рулит всей политикой в регионе. Возмущает тот факт что все незаконные и законные мигранты крутятся около денежных потоков и не идут в реальный прозрачный сектор экономики и подавно не инвестируют в край. Не платя налогов в краевой бюджет или минимизирую незаконными способами выплаты в местные и федеральные бюджеты эта категория зарубежных граждан вывозит доходы полученные здесь за пределы нашей страны что негативно сказывается на ликвидности рубля и состояния всей нашей экономики т. к. говоря простым языком они вывозят из России нефтедоллары которые Россия ОБЯЗАНА вкладывать в свою экономику и свое производство.
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