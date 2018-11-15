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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 10:03 |
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В Приморье Виталий Веркеенко выполняет поручение Президента РФ Владимира Путина
Резидент Свободного порта Владивосток готовится к запуску линии по сборке тяжелых самосвальных кузовов. Производственная компания "Юбо-Сумотори" завершила пуско-наладочные работы линии по сборке тяжелых самосвальных кузовов, адаптированных к условиям работы на Дальнем Востоке.
Изначально в рамках соглашения об инвестиционной деятельности, заключенного с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в ноябре 2016 года, резидент СПВ брал на себя обязательства по созданию в Приморском крае производства грузовой техники китайской марки «FAW» из импортируемых из Китая запчастей и дальнейшей дистрибуции. Совместный проект приморской группы компаний «Сумотори» и китайского инвестора Yubo-Automotive, отличающийся невысоким объемом капитальных затрат, стартовал в городе Артеме в прошлом году.
На сегодняшний день по лицензии сертифицированного завода-изготовителя «ПК «Юбо-Сумотори» выпустило свыше 200 самосвалов, которые отправлены в разные регионы России. Компания приступила к следующему этапу реализации проекта - более глубокой локализации и сборке крупных автомобильных узлов для грузовиков «FAW», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«В сборочном цехе смонтирована новая линия, позволяющая модифицировать стандартную модель кузова под требования заказчиков, - сообщил заместитель директора российско-китайского предприятия Константин Гуркович. - Конвейер производительностью до 30 кузовов в месяц включает семь этапов производства - от панелей из качественной листовой стали до готовых изделий. Он учитывает специфику назначения техники под твердые горные породы и другой тяжелый груз. При производстве в кузов дополнительно встраивается система подогрева, особое внимание уделяется надежности соединений и гидравлике».
Очередной этап реализации проекта позволит «ПК «Юбо-Сумотори» увеличить объемы работ и ускорить производство большегрузной техники, предназначенной для высокоманевренной работы на строительных площадках и востребованной на Дальнем Востоке, где многие проекты резидентов ТОР и СПВ находятся на этапе активного строительства. Грузовики марки «FAW» сегодня можно увидеть на площадках завода «Звезда», строящейся трассе «Владивосток – Находка – порт Восточный», угольных разрезах Лучегорский и Полтавский. Данными автомобилями также интересуются крупные компании Сибири, Урала, а также Китая. Резидент СПВ готов расширять дистрибуцию.
«Раньше подобная техника закупалась за рубежом и перепродавалась на территории российских регионов, теперь собирается на территории Приморья, - отмечает председатель совета директоров приморской группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко. – Наш проект реализуется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по поддержке развития автомобилестроения на Дальнем Востоке. При этом важно, чтобы требования к уровню локализации были соизмеримы с объемами производства инвесторов и учитывали интересы малого и среднего бизнеса. Снижение этого порога для субъектов МСП будет серьезным подспорьем для развития производства в регионе и насыщения внутреннего рынка техникой отечественного производства».
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее отмечал, что для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона около 52,4 млрд рублей, создав 6106 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1010. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 571,9 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 58,1 тысячи рабочих мест.
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