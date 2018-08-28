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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 03:14 |
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Сбербанк приглашает за ипотекой с государственным участием
Сбербанк получил одобрение Министерства финансов РФ об увеличении объема выдач по продукту до 225 млрд рублей. Данную сумму планируется предоставить клиентам до 1 марта 2016 года. К настоящему моменту выдачи по «Ипотеке с государственной поддержкой» превысили 180 млрд рублей.
- Ипотека с государственным субсидированием значительно поддержала выдачи Сбербанка в этом году – около 30% всех ипотечных продуктов Сбербанка в этом году было предоставлено именно в рамках данной программы. Мы видим достаточно высокий спрос на продукт, поэтому расширили объемы сумм, запланированных к выдаче, и сроки подачи заявок на кредит для клиентов, - отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья АЛЫМОВА.
Продукт «Ипотека с государственной поддержкой» был запущен в марте 2015 года и действует на следующих основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки – от 11,4% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос – 20%, максимальный срок кредита – 30 лет.
Максимальная сумма кредита по данному предложению составит 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, для других регионов 3 млн руб. При этом жилье приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка Сбербанка.
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