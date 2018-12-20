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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владимир Путин встретился с избранными главами дальневосточных регионов
Во время встречи обсуждались итоги выборных кампаний, планы работы по дальнейшему развитию регионов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Сейчас вам нужно мобилизовать всё, чем вы располагаете, всё, что накоплено за годы вашей работы, жизни: и жизненный опыт, и производственный, опыт общественной деятельности, что очень важно, – и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей», – подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, в конце сентября в Хабаровске прошла торжественная церемония инаугурации губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно официальным итогам, за Сергея Фургала проголосовали 325 тыс. 566 избирателей (69,57%). В декабре в должность губернатора Приморья вступил Олег Кожемяко. Его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначил в конце сентября Президент РФ. 16 декабря на повторных выборах главы Приморья Олег Кожемяко одержал победу. За него проголосовали 61,88% избирателей (420 730 голосов).
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