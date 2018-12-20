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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т
Объем добычи тихоокеанских лососей (по оперативным данным территориальных управлений Росрыболовства) составил 676 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 324,75 тыс. тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток на 82 процента формирует ресурсную базу российского рыбопроизводства. В ДФО производится более 60 процентов всех российских рыбных продуктов и консервов. На территории округа работает более 65 рыбоводных хозяйств.
Всего российские рыбопромышленники к 26 декабря 2018 года добыли 4,96 млн тонн водных биоресурсов – на 5,4% больше уровня прошлого года.
Отметим, что в Чукотском море с 2020 года может начаться промысел минтая и краба-стригуна опилио. Об этом свидетельствуют результаты исследовательской программы в арктических водах Росрыболовства. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос внесения краба-стригуна опилио в Чукотском море в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, и подготовить обоснования для определения лимитов добычи. Также принято решение установить величину возможного вылова для минтая в этом районе.
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