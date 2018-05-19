|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Капитальным строительством и инвестициями в Дальневосточной генерирующей компании будет заниматься Сергей Савельев
До этого он руководил ООО «ПРО ГРЭС» (г. Зеленогорск Красноярского края), специализирующимся на реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики. К своим новым обязанностям приступил в минувшую пятницу, 25 января, сообщила пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК").
Досье: Савельев Сергей Степанович – 51 год. Окончил Красноярский институт цветных металлов им. М. И. Калинина, получив специальность «инженер-металлург». В энергетике работает с 1993 года. Свою трудовую деятельность в отрасли начинал на Красноярской ГРЭС-2. Постигая здесь тонкости профессии, за 11 лет прошел путь от машиниста-обходчика до заместителя главного инженера по ремонту. В 2004 и 2005 годах работал в аналогичной должности в ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальэнерго», после чего вернулся на прежнюю позицию на Красноярскую ГРЭС-2.С 2006 года возглавлял ряд крупных предприятий Сибири, специализирующихся на ремонтно-строительной деятельности в энергетике. Женат, имеет двух взрослых сыновей.
Досье: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») – четвертая по величине установленной мощности (5846,58МВт / 12 497,3 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока– всреднем, 70 %. В 2012 году ДГК было выработано 23,05 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,3 млн Гкал теплоэнергии.В компании работают свыше 15 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха Якутия), 942 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Дальний Восток отмечает День России
- На электронные торги выставлен первый сформированный Росрыболовством участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.