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Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
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На Дальневосточной железной дороге планируется отремонтировать 488,7 км железнодорожных путей
В Хабаровске под председательством начальника Дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко состоялся технико-технологический совет, посвященный вопросам ремонтно-путевых работ в 2015 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Как было отмечено на совещании, исполнение поручений Правительства РФ по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, постоянно увеличивающийся грузопоток в направлении станций Дальневосточной железной дороги, а также совершенствование предоставляемых услуг в рамках увеличения веса и скорости движения поездов способствует значительному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.
- Перед нами стоит непростая задача – произвести значительный объем работ по модернизации железнодорожной колеи, - отметил Михаил Заиченко. – Но опыт прошлых лет, когда нам пришлось функционировать в режиме ограничений из-за реконструкции важнейших тоннелей - Кипарисовского и Облученского - показал, что наладить ритмичное движение грузовых поездов и одновременно производить ремонтные работы без ущерба пропускной способности дороги нам по плечу.
Основная часть ремонтных мероприятий запланирована на летний сезон. В том числе, будут произведены смена старых рельсов новыми - 85 км и замена 201 комплекта стрелочных переводов. По сравнению с 2014 годом значительно увеличился объем тяжелых видов работ, например, по модернизации железнодорожной колеи - 452,8 км, что на 32 % больше аналогичного показателя прошлого года. 87,9 км пути будут модернизированы в Комсомольском регионе, 77,9 км – в Тындинском, 104 – в Хабаровском, 132,8 – во Владивостокском и 50 км – в Сахалинском.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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