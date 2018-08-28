На Дальневосточной железной дороге планируется отремонтировать 488,7 км железнодорожных путей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
07.09 |
Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
07.09 |
Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
07.09 |
Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
07.09 |
"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
06.09 |
Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Января 2015, 14:57 | Регион сегодня

На Дальневосточной железной дороге планируется отремонтировать 488,7 км железнодорожных путей

На 2015 год запланирован капитальный ремонт путей ключевых станций: Хабаровск I, Хабаровск II, Находка-Восточная, Уссурийск, Владивосток. На Сахалине будут произведено укрепление железнодорожного земляного полотна на участках Макаров-Туманово и Чехов-Пионеры, проходящих вдоль морского берега.

В Хабаровске под председательством начальника Дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко состоялся технико-технологический совет, посвященный вопросам ремонтно-путевых работ в 2015 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Как было отмечено на совещании, исполнение поручений Правительства РФ по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, постоянно увеличивающийся грузопоток в направлении станций Дальневосточной железной дороги, а также совершенствование предоставляемых услуг в рамках увеличения веса и скорости движения поездов способствует значительному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.

- Перед нами стоит непростая задача – произвести значительный объем работ по модернизации железнодорожной колеи, - отметил Михаил Заиченко. – Но опыт прошлых лет, когда нам пришлось функционировать в режиме ограничений из-за реконструкции важнейших тоннелей - Кипарисовского и Облученского - показал, что наладить ритмичное движение грузовых поездов и одновременно производить ремонтные работы без ущерба пропускной способности дороги нам по плечу.

Основная часть ремонтных мероприятий запланирована на летний сезон. В том числе, будут произведены смена старых рельсов новыми - 85 км и замена 201 комплекта стрелочных переводов. По сравнению с 2014 годом значительно увеличился объем тяжелых видов работ, например, по модернизации железнодорожной колеи - 452,8 км, что на 32 % больше аналогичного показателя прошлого года. 87,9 км пути будут модернизированы в Комсомольском регионе, 77,9 км – в Тындинском, 104 – в Хабаровском, 132,8 – во Владивостокском и 50 км – в Сахалинском.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: ДВЖД  РЖД 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика