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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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2000 специалистов выходят на тропу амурского тигра и дальневосточного леопарда
С середины декабря сотни человек уже фиксируют следы диких кошек в тайге, по размерам отпечатка лапы проводят идентификацию их возраста и пола, определяют количество родившихся котят, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала WWF. Эти данные, а также целый ряд других сведений о крупных представителях семейства кошачьих, их жертвах и хищниках-конкурентах накапливаются в дневниках наблюдений учетчиков. Кульминацией события станет единовременный учет амурского тиграи дальневосточного леопарда во всем ареале, во время которого работу на маршрутах будут обеспечивать около двух тысяч человек, а общая длина учетных маршрутов может составить 15 тыс. км.
Фото © WWF России / Павел Фоменко. В этом году учет организован и проводится Минприроды России при поддержке Центра «Амурский тигр» и Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Единовременный учет в пределах российской части ареала тигра проходит один раз в десять лет, если нет необходимости, вызванной резкими изменениями условий обитания популяции или другими угрожающими ей факторами. По данным последнего учета 2005 года численность амурского тигра на юге Дальнего Востока составляла 423-502 особи - 95% общемировой популяции данного подвида.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, учет – это не механическая оценка численности, в результате мы должны получить данные о местах обитания, возможностях для развития ареала, угрозах для животных в связи с деятельностью человека, состоянием кормовой базы. «Разумеется, данный учет позволит России показать, как совместными усилиями государства, общественных и научных организаций мы выполняем Стратегию сохранения амурского тигра и какие еще меры необходимы для защиты этих удивительных животных»,– подчеркнул Сергей Донской.
Принципиальное отличие учета 2015 года от предыдущего – широкое применение GPS навигаторов и фотоловушек, что позволит обеспечить достоверность и «сводимость» полученных данных.
«Методически сбор сведений о размерных характеристиках следов тигра остается неизменным уже более 50 лет, несмотря на это в этот раз мы сможем получить более обширные данные, чем это было ранее. Так на довольно больших участках, в первую очередь на территории федеральных ООПТ, уже установлены автоматические фотокамеры, которые будут работать и во время прохождения маршрутов. Таким образом мы сможем сравнить данные двухразных методов, - комментирует директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев. - Кроме того, будут собраны продукты жизнедеятельности крупных кошек, что поможет установить не только их распространение и количество, но установить спектр питания».
В этом году на Дальнем Востоке учетом затронуты более 150 000 кв. км тигриных местообитаний. Сбор первичных данных о состоянии популяции амурского тигра проходит в течение всего зимнего сезона, а проведение единовременного учета запланировано на 31 января 2015 года в южных и центральных районах Приморского края; в северных же районах и Хабаровском крае старт учета намечен на 7 февраля 2015 года.
«В связи с тем, что погодные условия на такой огромной территории сильно отличаются – от завальных снегов на севере Приморья и в Хабаровском крае, до опасности выпадения осадков в виде дождя на юге Приморского края, принято решение проводить обследование поэтапно, с юга на север, - говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко, уже 30 лет принимающий участие в учетах амурского тигра и дальневосточного леопарда. – В этом году в юго-западной части Приморья в учет попадает и другая редкая кошка – дальневосточный леопард. Поэтому конечно же, при проведении единовременного учета амурского тигра, будут подсчитаны и леопарды».
Результаты учета позволят оценить современное состояние популяции амурского тигра, а также дадут уникальную возможность понять, что произошло за последние десять лет и насколько были эффективны меры, направленные на охрану вида. Предварительные итоги учета амурского тигра будут подведены к концу мая 2015 года, окончательный отчет – в октябре 2015 года.
Фото. © Flickr.com / Valerie. На Дальнем Востоке начинается широкомасштабная перепись амурского тигра.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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