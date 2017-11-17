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Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
История тигра Упорного служит делу сохранения его полосатых сородичей. Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил в интернете комикс о тигре Упорном. Еще при жизни этот зверь, выпущенный после реабилитации в Хабаровском крае, стал символом борьбы за свободу и выживание тигра в дикой природе.
По инициативе WWF США и WWF России впервые история реального конфликтного тигра рассказана неформальным языком комикса. Конфликт с человеком, реабилитация, выпуск в природу, два года в тайге, гибель в схватке с другим хищником — каждая страница жизни Упорного дала уникальные сведения о поведении «перевоспитавшегося» тигра. Теперь, благодаря рисункам американского художника Метью Твомбли, их можно перелистать, рассмотреть и почувствовать весь накал событий, в которых оказался этот дикий зверь.
«Мне очень понравился Упорный как герой. И не только он, но и вся история вокруг него: и как люди пытаются найти варианты мирного соседства с тиграми, и как сам Упорный борется за выживание в суровой тайге. Он рассказал нам о своей жизни, которая не закончилась с его смертью. Для меня было важно сделать рассказ эмоциональным и захватывающим. А рисунки помогают читателям пройти по тропе жизни этого знаменитого тигра буквально след в след», — говорит художник и автор комикса Метью Твомбли.
Впервые тигр Упорный попал в поле зрения людей в ноябре 2014 года. Спасаясь от бескормицы, ослабленный изголодавшийся хищник вышел из тайги на окраину города Вяземский. Нападение на домашнюю собаку в населенном пункте стало «красной линией», после которой было принято решение о его изъятии из природы. Тигр был оперативно отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края и помещен в Центр реабилитации диких животных «Утес». За упорство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер, этот самец возрастом более 3-х лет и получил кличку Упорный. Специалисты приложили максимум усилий для того, чтобы тигр не только поправился, но и не утратил охотничьи навыки. Зверь был лишен возможности прямого контакта с людьми, а детальное наблюдение за ним велось через систему видеонаблюдения, оборудованную в вольере с помощью WWF России, который взял шефство на полосатым подопечным.
Все этапы реабилитации и дальнейшая судьба тигра решалась государственными органами, ответственными за сохранение животного мира — МПР Хабаровского края и его структурными подразделениями, в тесном контакте со специалистами природоохранных общественных организаций. В мае 2015 года Упорный был выпушен на свободу возле национального парка «Анюйский», в одни из лучших тигриных местообитаний. Отсюда тигр двинулся на северо-восток, в Комсомольский район, и, преодолев порядка 200 км, обосновался в бассейн реки Гур.
Почти два года специалисты WWF России, Центра «Амурский тигр» и Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края следили за перемещениями Упорного. С помощью радиоошейника они получали уникальную информацию об адаптации тигра в тайге, в самых сложных в мире условиях для обитания таких хищников. За время этих странствий Упорный не заходил в населенные пункты и не встречался с человеком, вел жизнь обычного дикого зверя, преодолевая сорокаградусные морозы, полутораметровые снега. Прекращение подачи сигнала с GPS ошейника было отмечено в феврале 2017 года, а в марте, когда удалось добраться до места таежной драмы и затем провести экспертизу, стало ясно, что Упорный погиб в схватке с другим, более сильным хищником.
«Мы не думали, что такой серьезный материал, вполне подходящий для научной диссертации, может быть подан в таком необычном виде – в картинках. Но коллеги из WWF США, которые с самого начала этой тигриной эпопеи держали, что называется, руку на пульсе, убедили, что история тигра Упорного, рассказанная неформальным языком комикса, будет интересна для многих и многих людей, которым небезразлична судьба этих редких кошек. И то, что мы сейчас видим в картинках, мне лично нравится. Это «цепляет», дает ощущение сопричастности, вызывает желание помочь, а без поддержки людей тиграм планеты не выжить, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Для нас же, специалистов, которым еще не раз придется участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, это очень поучительная история. Именно с тигром Упорным был разработан и опробован алгоритм совместных действий различных организаций – государственных, общественных, научных — по обеспечению, с одной стороны, безопасности людей при заходе тигра в населенный пункт, а с другой – по спасению и возвращению в природу самого этого редкого зверя. Упорный почти два года жил на свободе и честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал модуль на ошейнике. И погиб — не от старости и тоски, сидя в клетке, не от пули, вернувшись к людям, а в тайге, в схватке не на жизнь, а на смерть с другим диким хищником. Он действительно стал символом борьбы за свободу, борьбы за выживание в дикой природе. Поэтому это история не о гибели Упорного, а о том, как этот тигр использовал данный ему людьми шанс «исправиться» и прожить жизнь настоящего дикого зверя. Ведь каждый из 540 амурских тигров – на счету».
Создание комикса о тигре Упорном велось в тесном сотрудничестве WWF США и WWF России.
«Подача информации в виде комиксов меня всегда интриговала. Я подумала, что такой приём можно использовать и в работе WWF. Во-первых, это визуальная история, в которой главную роль играют образы, а не слова. На фоне современного чрезвычайно интенсивного потока информации организации прилагают максиму усилий, чтобы её послания пробились к читателю. Поэтому рисованные истории помогают выделиться на фоне прочего материала и привлечь внимание аудитории. Во-вторых, мне интересен такой формат ещё и потому, что иллюстрации дают гораздо больше свободы, чем фотографии. Невозможно сделать постановочную съёмку двух диких дерущихся тигров, а нарисовать такую сцену легко. WWF делает столько интересного по всему миру, и часто всё это происходит без участия фотографов. Так что рисунки как бы добавляют ценности нашим «полевым» историям, и нам нравиться использовать этот приём», — говорит Сара Вейд, специалист WWF США по связям с общественностью.
Посмотреть историю тигра Упорного и поделитесь ей в интернете с друзьями можно по ссылкам:
на английским языке https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/winter-2017/articles/uporny-s-story
на русском языке http://uporny-story.wwf.ru
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