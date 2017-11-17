Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 30 Января, 04:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
29.01 |
Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
29.01 |
В Хабаровском крае решили положить конец беззастенчивому воровству
29.01 |
На Камчатке завершается первый этап строительства крупнейшего гостиничного комплекса
29.01 |
Продажа билетов по единой стоимости на открытие "Берингии 2018" стартует 1 февраля
29.01 |
На Сахалине в "Горный воздух" вложат свыше 20 миллиардов рублей
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Января 2018, 14:49 | Регион сегодня |

Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном

Рисунки помогают читателям пройти по тропе жизни этого знаменитого тигра буквально след в след

История тигра Упорного служит делу сохранения его полосатых сородичей. Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил в интернете комикс о тигре Упорном. Еще при жизни этот зверь, выпущенный после реабилитации в Хабаровском крае, стал символом борьбы за свободу и выживание тигра в дикой природе.

По инициативе WWF США и WWF России впервые история реального конфликтного тигра рассказана неформальным языком комикса. Конфликт с человеком, реабилитация, выпуск в природу, два года в тайге, гибель в схватке с другим хищником — каждая страница жизни Упорного дала уникальные сведения о поведении «перевоспитавшегося» тигра. Теперь, благодаря рисункам американского художника Метью Твомбли, их можно перелистать, рассмотреть и почувствовать весь накал событий, в которых оказался этот дикий зверь.

«Мне очень понравился Упорный как герой. И не только он, но и вся история вокруг него: и как люди пытаются найти варианты мирного соседства с тиграми, и как сам Упорный борется за выживание в суровой тайге. Он рассказал нам о своей жизни, которая не закончилась с его смертью. Для меня было важно сделать рассказ эмоциональным и захватывающим. А рисунки помогают читателям пройти по тропе жизни этого знаменитого тигра буквально след в след», — говорит художник и автор комикса Метью Твомбли.

Впервые тигр Упорный попал в поле зрения людей в ноябре 2014 года. Спасаясь от бескормицы, ослабленный изголодавшийся хищник вышел из тайги на окраину города Вяземский. Нападение на домашнюю собаку в населенном пункте стало «красной линией», после которой было принято решение о его изъятии из природы. Тигр был оперативно отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края и помещен в Центр реабилитации диких животных «Утес». За упорство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер, этот самец возрастом более 3-х лет и получил кличку Упорный. Специалисты приложили максимум усилий для того, чтобы тигр не только поправился, но и не утратил охотничьи навыки. Зверь был лишен возможности прямого контакта с людьми, а детальное наблюдение за ним велось через систему видеонаблюдения, оборудованную в вольере с помощью WWF России, который взял шефство на полосатым подопечным.

Все этапы реабилитации и дальнейшая судьба тигра решалась государственными органами, ответственными за сохранение животного мира — МПР Хабаровского края и его структурными подразделениями, в тесном контакте со специалистами природоохранных общественных организаций. В мае 2015 года Упорный был выпушен на свободу возле национального парка «Анюйский», в одни из лучших тигриных местообитаний. Отсюда тигр двинулся на северо-восток, в Комсомольский район, и, преодолев порядка 200 км, обосновался в бассейн реки Гур.

Почти два года специалисты WWF России, Центра «Амурский тигр» и Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края следили за перемещениями Упорного. С помощью радиоошейника они получали уникальную информацию об адаптации тигра в тайге, в самых сложных в мире условиях для обитания таких хищников. За время этих странствий Упорный не заходил в населенные пункты и не встречался с человеком, вел жизнь обычного дикого зверя, преодолевая сорокаградусные морозы, полутораметровые снега. Прекращение подачи сигнала с GPS ошейника было отмечено в феврале 2017 года, а в марте, когда удалось добраться до места таежной драмы и затем провести экспертизу, стало ясно, что Упорный погиб в схватке с другим, более сильным хищником.

«Мы не думали, что такой серьезный материал, вполне подходящий для научной диссертации, может быть подан в таком необычном виде – в картинках. Но коллеги из WWF США, которые с самого начала этой тигриной эпопеи держали, что называется, руку на пульсе, убедили, что история тигра Упорного, рассказанная неформальным языком комикса, будет интересна для многих и многих людей, которым небезразлична судьба этих редких кошек. И то, что мы сейчас видим в картинках, мне лично нравится. Это «цепляет», дает ощущение сопричастности, вызывает желание помочь, а без поддержки людей тиграм планеты не выжить, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Для нас же, специалистов, которым еще не раз придется участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, это очень поучительная история. Именно с тигром Упорным был разработан и опробован алгоритм совместных действий различных организаций – государственных, общественных, научных — по обеспечению, с одной стороны, безопасности людей при заходе тигра в населенный пункт, а с другой – по спасению и возвращению в природу самого этого редкого зверя. Упорный почти два года жил на свободе и честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал модуль на ошейнике. И погиб — не от старости и тоски, сидя в клетке, не от пули, вернувшись к людям, а в тайге, в схватке не на жизнь, а на смерть с другим диким хищником. Он действительно стал символом борьбы за свободу, борьбы за выживание в дикой природе. Поэтому это история не о гибели Упорного, а о том, как этот тигр использовал данный ему людьми шанс «исправиться» и прожить жизнь настоящего дикого зверя. Ведь каждый из 540 амурских тигров – на счету».

Создание комикса о тигре Упорном велось в тесном сотрудничестве WWF США и WWF России.

«Подача информации в виде комиксов меня всегда интриговала. Я подумала, что такой приём можно использовать и в работе WWF. Во-первых, это визуальная история, в которой главную роль играют образы, а не слова. На фоне современного чрезвычайно интенсивного потока информации организации прилагают максиму усилий, чтобы её послания пробились к читателю. Поэтому рисованные истории помогают выделиться на фоне прочего материала и привлечь внимание аудитории. Во-вторых, мне интересен такой формат ещё и потому, что иллюстрации дают гораздо больше свободы, чем фотографии. Невозможно сделать постановочную съёмку двух диких дерущихся тигров, а нарисовать такую сцену легко. WWF делает столько интересного по всему миру, и часто всё это происходит без участия фотографов. Так что рисунки как бы добавляют ценности нашим «полевым» историям, и нам нравиться использовать этот приём», — говорит Сара Вейд, специалист WWF США по связям с общественностью.

Посмотреть историю тигра Упорного и поделитесь ей в интернете с друзьями можно по ссылкам:

на английским языке https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/winter-2017/articles/uporny-s-story

на русском языке http://uporny-story.wwf.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: комикс  Упорный  wwf России  амурский тигр 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
20 Ноября 2017, 18:04
Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика