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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Марта, 15:24 |
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Назначен новый председатель Дальневосточного банка Сбербанка
«Назначение Дмитрия — хороший пример того, как, постоянно совершенствуя свои профессиональные и личные качества, можно вырасти в нашем банке, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Полученный Дмитрием опыт в должности управляющего обязательно поможет ему на новом посту. Желаю Дмитрию и всей команде Дальневосточного банка успехов!»
Дмитрий Суховерхов окончил Ростовскую государственную экономическую академию году по специальности «Мировая экономика», прошёл обучение по совместной программе Корпоративного университета Сбербанка и London Business School для руководителей высшего звена. До прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в МДМ Банке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
В состав Дальневосточного банка Сбербанка входят отделения, работающие в восьми субъектах Российской Федерации: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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