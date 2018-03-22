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Первым рейсом с Камчатки на Чукотку полетели 11 пассажиров
27 марта из краевой столицы на Чукотку вылетел АН-26 АО «Камчатское авиационное предприятие». Это первый в истории камчатского авиапредприятия грузопассажирский рейс в соседний Чукотский автономный округ, сообщили журналу "Дальневолсточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Первым рейсом в ЧАО прилетели 11 пассажиров, в их числе министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, руководитель авиакомпании Николай Плутов и представители сельхозпредприятий региона – ОАО «Молокозавод Петропавловский», ООО «Свинокомплекс «Камчатский» и АО «Кампиво».
«Полет очень мягкий, прошел достаточно быстро. Если мы раньше в Анадырь, бывало и по двое суток добирались, через Москву из Петропавловска-Камчатского, то сейчас всего за 4,5 часа. У нас деловая поездка, ездим мы на Чукотку около 10 лет, и все эти годы мечтали, что появится короткое «плечо», – поделился впечатлениями первый пассажир рейса «Петропавловск-Камчатский – Анадырь» Георгий Эдигер.
Сразу по прилету в департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО прошло совещание, в ходе которого обсуждались не только вопросы пассажирского авиасообщения, но и возможные поставки, в рамках нового авиамаршрута на Чукотку, молочной и мясной продукции, производимой на полуострове.
«В ходе совещания мы обсудили вопросы информирования населения Чукотки о новом маршруте. Правительство ЧАО поддерживает это авианаправление, оно им очень интересно. Также обсудили вопросы возможного участия в выполнении авиарейсов со стороны округа, совмещения полетов с расписанием московских рейсов, вылетающих с Камчатки. Также обсудили вопросы нашего бизнеса, который показал здесь свою продукцию, – сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. – И чукотские предприниматели, и правительство заинтересовались нашими товаропроизводителями. Достойная продукция, мы испытали гордость за те товары, которые произведены у нас на Камчатке».
Рейс между двумя дальневосточными субъектами будет выполняться один раз в неделю. Вылеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского запланированы по понедельникам. Вылет из Анадыря во вторник. Стоимость авиабилета составляет 12,5 тысяч рублей в одну сторону. АН -26 способен одновременно перевезти 31 пассажира и 700 килограммов коммерческого груза. В авиапредприятии сообщили, что при необходимости количество рейсов будет увеличено. Авиабилеты можно приобрести в кассах АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Компания «Солнечный ветер».
Добавим, что регулярный рейс «Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Петропавловск-Камчатский» открыт в рамках исполнения поручений Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры в регионах ДФО.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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