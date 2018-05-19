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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Мая 2018, 08:30 | Регион сегодня |
Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Согласно документу Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Кроме того, в его полномочия войдет развитие российской Арктики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как пояснила журналистам пресс-секретарь Председателя правительства Наталья Тимакова, обязанности вице-премьеров распределены исходя из задач майского указа Владимира Путина.
Теги: трутнев Дальний Восток Арктика Медведев
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