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29 Мая 2019, 12:28 | Регион сегодня |

На Дальнем Востоке открыт новый сезон "космической охоты" на нерадивых золотодобытчиков

Под спутниковым колпаком окажутся золотодобытчики не только из Забайкальского края и Амурской области, но и из ЕАО, Хабаровского и Приморского краев

Экологическая коалиция «Реки без границ» совместно с Центром спутникового мониторинга и гражданского контроля из Санкт-Петербурга при поддержке WWF России открыли новый сезон «космической охоты» на золотодобытчиков — загрязнителей дальневосточных рек.

Фотографии спутников с околоземной орбиты уже показали первые случаи возникновения многокилометровых мутных шлейфов вниз по течению рек от участков добычи россыпного золота – и первые обращения о выявленных нарушениях природоохранного законодательства ушли в территориальные управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю, Амурской области и Еврейскому автономному округу.

«Благодаря компьютерной обработке вода, загрязненная взвешенными веществами (песком и глиной), обретает на космоснимке другой цвет, хорошо отличающийся от цвета чистой воды, — объясняет директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. — Такая наглядность неоценима для природоохранных инспекторов, планирующих выездные проверки».

Космическая охота на нерадивых дальневосточных золотодобытчиков в прошлом году уже показала свою эффективность. «По нашим обращениям амурский и забайкальский Росприроднадзор в прошлом сезоне провели колоссальную работу, организуя внеплановые выездные проверки и фиксируя многочисленные факты нарушений артелями старателей природоохранного законодательства, — отмечает российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ», член Общественного совета при Росводресурсах Александр Колотов. – В этом году мы расширяем географию своей деятельности: теперь под нашим спутниковым колпаком окажутся золотодобытчики не только из Забайкальского края и Амурской области, но и из Еврейского автономной области, Хабаровского и Приморского краев».

«Мы неоднократно показывали и доказывали, что готовы поддерживать любые природоохранные инициативы, которые идут на благо окружающей среде Дальнего Востока, — подчеркивает директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Немаловажно, что в деле спутникового мониторинга у нас по-прежнему продолжается активное и плодотворное сотрудничество с надзорными органами дальневосточных регионов, поскольку мы все прекрасно осознаем, насколько серьезным может быть ущерб нашим речным экосистемам от недобросовестных старателей».

Спутниковый мониторинг загрязнений рек от добычи россыпного золота на территории Дальнего Востока проводится экологической коалицией «Реки без границ» и Центром спутникового мониторинга и гражданского контроля при поддержке Амурского филиала WWF России в рамках программы малых грантов «Амурская природоохранная коалиция».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: золотодобыча  wwf  экология 


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