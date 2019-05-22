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Через полвека дальневосточные аисты вернулись в Южную Корею

Российская делегация приняла участие во Всемирной неделе биоразнообразия в Республике Корея

Российско-корейское сотрудничество по реинтродукции дальневосточного аиста увенчалось успехом: более 40 птиц уже выпущено на свободу на Корейском полуострове.

Главным событием Всемирной недели биоразнообразия в Республике Корея стало совещание по сохранению редких видов в специализированном Центре реинтродукции, открытом в 2018 году в уезде Йонгянг, самом «малонаселенном» — всего 70 человек на 1 квадратный километр по сравнению с 515 в среднем по Южной Корее. Здесь построены современные корпуса, оснащенные по последнему слову техники ветеринарным оборудованием, и многочисленные вольеры для содержания животных, которые ещё ждут своих подопечных.

Россия уже много лет сотрудничает с Кореей, помогая восстановить исчезнувших с полуострова дальневосточных аистов и белогрудых медведей. Корейский национальный институт экологии специально пригласил Юрия Дармана, как Председателя российской рабочей группы по сохранению дальневосточного аиста, сделать доклад по состоянию популяции этого вида в бассейне Амура. Ведь в рамках Амурской экорегиональной программы WWF численность аистов увеличилась в 2 раза — до 700 размножающихся пар!

В Республике Корее гнездящаяся популяция дальневосточного аиста исчезла из-за интенсивного применения ДДТ. Последняя птица была зарегистрирована в 1971 году. В 1994 году был начат совместный российско-корейский проект по реинтродукции вида на полуострове. На базе Хинганского заповедника и Муравьевского заказника был снят фильм о редкой птице, а в 1996 первые 2 птенца из Амурской области были торжественно переданы в специально созданный Корейский национальный институт дальневосточного аиста. После этого птиц ещё несколько раз завозили из Хабаровского края, Китая и Японии (Центр разведения аистов «Тойока»). За 20 лет разведения удалось сформировать в неволе размножающуюся группировку из более 150 аистов, пока в 2015 году первых птиц, наконец, торжественно выпустили на волю. К весне 2019 года уже более 40 аистов разлетелись по небольшим долинам района Ёсан, и пять пар успешно выводят птенцов на искусственных платформах в местах «мягкого» выпуска. То есть, когда птицы сначала привыкают жить вместе в небольшой клетке рядом со своим будущим гнездом на искусственной опоре.

«Наконец-то я смог увидеть дальневосточных аистов, парящих свободно над рисовыми чеками Южной Кореи, — комментирует Юрий Дарман, кандидат биологических наук, Почетный советник Амурского филиала WWF России. — В 1996 году мы с Владимиром Андроновым, в то время директором Хинганского заповедника, привезли в Сеул первых птенцов для программы разведения. И вот наша мечта сбылась. Через 23 года я снова посетил уезд Ёсан, чтобы увидеть этих прекрасных птиц, успешно выводящих птенцов на свободе! Очень символично, что один из птенцов, родившихся в Корее, после выпуска этой весной прилетел в Россию на озеро Ханка. По сигналу передатчика специалисты отследили его маршрут».

В эти же дни в соседней провинции корейские специалисты выпустили на свободу несколько красноногих ибисов — ещё один исчезнувший вид возвращается на Корейский полуостров. Теперь уже мы надеемся, что Республика Корея поможет вернуть этот замечательный вид в Россию. Не зря же красноногий ибис является эмблемой ФГБУ «Заповедное Приамурье» — директор этого учреждения Владимир Андронов и Правительство Хабаровского края разрабатывают программу создания Центра реинтродукции этого вида на Большой Уссурийском острове в устье реки Уссури.

На фото: Центр разведения дальневостоного аиста в уезде Ёсан. Фото Юрий Дарман, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточные аисты  экология  АТР  wwf 


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