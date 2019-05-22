|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Мая, 15:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк запустил в День предпринимателя стендап-шоу "День П"
Длина каждого выпуска составит около 10 минут. Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGun), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк".
Сбербанк вместе с агентством Setters запустил проект «День П» — серию стендапов с известными российскими предпринимателями.
Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о неудачах, сложностях, странных сотрудниках и других препятствиях на пути развития своего дела. Превратить обычные истории в стендапы предпринимателям помогут профессиональные авторы комедийных шоу.
Сергей Ганин, управляющий директор, начальник Управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:
«Цель нашего проекта — вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором. Участники шоу — успешные бизнесмены — на своем примере покажут, что все трудности преодолимы».
Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие. Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте «Свое дело». Помимо шоу в проекте собраны: генератор бизнес-ошибок, тест, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сбербанк запустил в День предпринимателя стендап-шоу "День П"
- Через полвека дальневосточные аисты вернулись в Южную Корею
- На Дальнем Востоке открыт новый сезон "космической охоты" на нерадивых золотодобытчиков
- Туристы из 47 стран мира станут пассажирами турпоездов через ДФО
- 50 000 георгиевских ленточек раздадут клиентам АЗС ННК
- Одобрены заявки "Русской Рыбопромышленной Компании" на строительство судов и берегового завода
- Сбербанк открыл линию оперативной консультационной помощи застройщикам
- Экологическая ферма на "дальневосточном гектаре" откроется в Хабаровском крае
- Резидент СПВ открыл во Владивостоке новый фитнес-клуб премиум-класса за 323 млн рублей
- Минвостокразвития предлагает расширить ТОР "Курилы" под новые проекты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.