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Рок-группа из США сняла клип во Владивостоке и Хабаровске

Американский хедлайнер V-ROX-2016 выпустил видеоклип, съемки которого начались в прошлом году во Владивостоке и Хабаровске

Burn the Ballroom, рок-группа из Северной Вирджинии, которая в прошлом году была одним из хедлайнеров фестиваля V-ROX, выпустила клип, видеоряд для которого был записан во Владивостоке и дополнен материалами из других городов российского тура – Хабаровска, Иркутска, Екатеринбурга, Челябинска и Москвы. 

28 июня группа презентовала клип Dark Dance («Танец в темноте») на своей странице в YouTube.

 

Burn The Ballroom

Помимо кадров, которые сделали сами музыканты, в клипе используется видеоряд российских партнеров: фрагменты из фильма «V-ROX-2016», съемки студентов Высшей школы телевидения Владивостокского университета экономики и сервиса, кадры, сделанные из зала поклонниками группы.

«Мы с огромной радостью представляем этот клип нашим русским друзьям и поклонникам, - говорит лидер Burn the Ballroom Эдриел Жене (Adriel Genet). – Burn the Ballroom много гастролирует по всему миру, но наш прошлогодний тур стал первым опытом выступлений в России.  Мы с нетерпением ждали поездки, так как были наслышаны о красоте этой страны, и поэтому с радостью поддержали идею Генконсульства США во Владивостоке записать видеоклип о наших впечатлениях».

«Танец в темноте» - наша новая композиция, и многие задают вопрос, о чем она, - продолжает Эдриел Жене. – Это история о призраках на танцполе, о том, как образы прошлого стараются задержаться в местах, где им было лучше всего.  Это одна из самых любимых композиций группы Burn the Ballroom, которая имеет для нас особое значение.  Она отлично сочетается с видеорядом о нашем опыте в  России - на настоящий момент мы считаем этот тур самым лучшим в нашей музыкальной карьере и жизни. Мы полюбили российскую аудиторию, друзей, с которыми нас свела судьба.  Надеемся, им понравится этот клип, а также надеемся на новую встречу с ними в России!»        

Российский тур группы Burn the Ballroom в августе-сентябре 2016 стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке с организаторами рок-фестиваля V-ROX, а также музыкальными клубами в Москве и регионах.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: v-rox  США  burn the ballroom 


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