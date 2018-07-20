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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Августа, 19:01 |
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43 госкомпании обязаны согласовывать с Минвостокразвития свои планы на Дальнем Востоке
Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
"Ранее Правительство утвердило список из 40 крупнейших российских компаний, которые в обязательном порядке должны утверждать и реализовывать свои инфраструктурные программы на Дальнем Востоке с Минвостокразвития России. Сейчас определен дополнительный список из 3 акционерных обществ с государственным участием. В него вошли Дальневосточная энергетическая управляющая компания, управляющая развитием энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке, Российская венчурная компания – государственный институт развития, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы и Федеральное бюро технической инвентаризации - крупнейшее в России предприятие на рынке земельно-имущественных отношений. Это еще одна мера, чтобы учитывать планы компаний по развитию инфраструктуры с комплексными планами развития дальневосточных регионов. Координатором этого процесса станет Минвостокразвития России", рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Включенные в список компании должны провести заседания советов директоров (наблюдательных советов) для утверждения порядка согласования инвестпрограмм по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке и утвердить этот порядок. Порядок согласования будет идентичен механизму согласования, утвержденному в Постановлении Правительства от 27 декабря №1502, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Как ранее отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, полномочия Минвостокразвития согласовывать планы госкомпаний позволят координировать и состыковывать различные программы между собой.
«Необходимо видеть полноту ресурсов, приходящих на Дальний Восток: на что они направлены, что развивают, к каким эффектам приводят. Принятые решения по согласованию инфраструктурных планов направлены на синхронизацию планов развития Дальнего Востока, которые есть в госпрограммах и программах госкомпаний. Это существенно повысит эффективность государственных инвестиций в ускоренное развитие Дальнего Востока», - подчеркнул Министр.
Напомним, в мае текущего года Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов утвердил директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень из 40 стратегических компаний, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91. Речь идет о таких крупных компаниях как Аэрофлот, РусГидро, Агентство по ипотечному кредитованию, ВТБ, АЛРОСА, Газпром, «Российские сети» и другие.
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