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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 20:08 |
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На Дальнем Востоке сентябрьская инфляция достигла общероссийских показателей
Годовая продовольственная инфляция в округе составила в сентябре 2,9% (после 1,6% в августе). Более высокими темпами дорожали в сентябре практически все овощи и фрукты, яйца, свинина. «Учитывая, что посевные площади в 2018 году были несколько меньше, чем в прошлом, а погодные условия в ряде регионов ДФО сложились неблагоприятно, урожай картофеля и овощей оказался значительно ниже прошлогоднего, – поясняет начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов. – В связи с этим растет межрегиональный завоз и импорт, следовательно, еще больше проявляется зависимость от завозной инфляции».
Годовая инфляция в сфере услуг в сентябре составила 4,5%, увеличившись по сравнению с августом (3,6%) в основном за счет роста цен на автобусные экскурсии и услуги образования. Регионом, определившим ценовую политику по автобусным экскурсиям, стал Хабаровский край. Можно отметить, что локальное повышение цен предприятиями было реализовано после длительного периода их сохранения на неизменном уровне (с 2016 года) и частично было связано с переносом в цены издержек на обновление автопарка. Рост инфляции в сфере образовательных услуг в основном связан с ценовой политикой федеральных университетов, которые оказывают услуги как высшего, так и среднего образования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Отделе по связям с общественностью Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Годовая непродовольственная инфляция в сентябре осталась на уровне августа, составив 3,0%. Рост инфляции по непродовольственным товарам сдерживала стабилизация цен на моторное топливо, которой в том числе способствовали регуляторные меры. В частности, в сентябре отдельные крупные участники рынка даже снижали розничный цены на топливо в рамках плановых мероприятий по поддержке сельхозпроизводителей макрорегиона в период уборки урожая. Ускорение темпов роста кредитования населения, которое наблюдается в ДФО, способствует формированию и поддержанию платежеспособного спроса. Ожидание повышения НДС и недавние изменения обменного курса стимулируют часть населения к реализации отложенного спроса, который транслируется в увеличение прироста розничного товарооборота непродовольственных товаров. Обратной стороной данного процесса является то, что люди озабочены обслуживанием кредитов, поэтому на потребление в дальнейшем могут тратить меньше, а на обслуживание кредитов – больше. Так что процесс восстановления потребления в ближайшие месяцы будет сбалансированным и не будет оказывать существенного повышательного давления на инфляцию.
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