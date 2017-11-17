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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Ноября, 18:27 |
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Внешэкономбанк внедряет информационную систему "Электронный офис клиента"
«Это важное нововведение для банка и Группы ВЭБ в целом. Теперь клиенты смогут меньше времени тратить на предоставление документов, направлять их в режиме онлайн и существенно сократить бумажный документооборот с банком. Это имеет большое значение в инвестиционном бизнесе, где время – один из самых ценных ресурсов», - сказал Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Дмитрий Курдюков.
До конца 2017 года к системе будут подключены первые клиенты, а с 1 квартала 2018 года преимуществами электронного документооборота смогут воспользоваться все клиенты банка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ВЭБ.
Электронный офис позволит оптимизировать документооборот с клиентами, заблаговременно информировать их о статусе выполнения отлагательных и дополнительных условий по заключенным соглашениям, а также обеспечить оперативную обратную связь по обращениям. При этом банк оставляет за собой право запросить документы на бумажном носителе.
Нововведения в части работы с клиентами коснутся в первую очередь инвестиционных подразделений банка, впоследствии ВЭБ планирует совершенствовать электронный документооборот и работу с клиентами, в том числе внедряя новые функциональные возможности «Электронного офиса клиента».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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