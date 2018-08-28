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30 Января 2015, 11:31 | Регион сегодня

Только перспективные проекты поддержат на Дальнем Востоке в период кризиса

Кризис тормозит экономику, но не должен остановить развитие регионов . Для этого сегодня создаются новые механизмы привлечения инвестиций и поддержки инвестиционных проектов. Способствовать этому должна и Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года.

29 января на площадке Межрегиональной ассоциации  экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья  обсуждались практические задачи по созданию ТОР и поддержке перспективных инвестиционных проектов. В работе межрегионального совещания приняли участие статс-секретарь–заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Кирилл  СТЕПАНОВ, руководители структурных подразделений Минвостокразвития России, заместители Председателей Правительств субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.

- Очевидно,  регионы рассчитывают, что приоритетность задач будет подтверждена и приоритетностью финансирования. Однако возможности бюджетных  ресурсов, как минимум на 2015 год,  крайне ограничены. В тоже время задачи опережающего развития макрорегиона остаются. В  этих  условиях необходимо  все  организационные и финансовые ресурсы сосредоточить  в «точках роста», применить  конкретный набор эффективных мер по поддержке перспективных  проектов, - подчеркнул  Кирилл Степанов.

Он отметил, что ряд важных шагов в этом  направлении   уже  сделаны: приняты закон о ТОРах, ряд постановлений правительства РФ, в том числе и  определяющее порядок отбора инвестиционных проектов.   Создана  комиссия под руководством дальневосточного полпреда Юрия ТРУТНЕВА, в компетенцию которой входит оценка и принципиальный  отбор эффективных  инвестиционных инфраструктурных  проектов  на Дальнем Востоке.

Регионы согласились, что  акцент на точки роста,  позволит, не размывая федеральные и региональные ресурсы, обеспечить максимальный эффект. В тоже  время   внесли  ряд  конкретных предложений  по корректировкам  новой редакции ФЦП и методикам оценки претендентов на господдержку. Обсуждались возможности межрегиональной кооперации и  перераспределения финансирования на стратегически более важные объекты. Поднимались вопросы включения в ФЦП объектов газовой отрасли и сферы ЖКХ.

Отмечено, что реализация проектов будет осуществляться   с гарантированной поддержкой  в рамках  региональных программ. Для этого потребуется консолидация  ресурсов в  бюджетах   для софинансирования проектов на уровне 30%.   В тоже время обсуждались корректировки, учитывающие  особенности отдельных территорий.  К примеру, высокодотационный Камчатский край получит преференции в требованиях к  финансированию проектов  на уровне 5%. Обращалось внимание, что для  поддержки ТОРов и инвестиционных проектов крайне важно  привлекать не только стратегических инвесторов, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

Шла речь также  о формировании специальных механизмов продвижения дальневосточных проектов в государственных программах федеральных министерств. Пока этот ресурс практически не задействован, хотя может стать дополнительным источником финансовых средств  развития территорий.

Субъектами РФ Дальнего Востока и Байкальского региона внесены ряд  конкретных предложений   по формату текущего взаимодействия с Минвостокразвития.  Площадку межрегиональной ассоциации  экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья» решено задействовать для систематического общения и  выработки конструктивных решений. 

По итогам совещания подготовлены рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов РФ ДФО и Байкальского региона.  

Елена ШИРОКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал". 

                                                                                                                                                                                            

 

 

Теги: ТОР  кризис 


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