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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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Пятнадцатая ТОР на старте
Принято решение о создании пятнадцатой территории опережающего развития - ТОР «Николаевск» в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Также одобрено расширение границ ТОР «Комсомольск», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
По словам первого зампреда председателя правительства Хабаровского края Юрия ЧАЙКИ, резидентами «Николаевска» уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. Проекты связаны преимущественно с рыбопереработкой и судоремонтом.
Правительственная подкомиссия одобрила также инвестиционные проекты, которые получат финансовую поддержку со стороны Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Приоритетными признаны три проекта, реализация которых позволит создать более 7 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях дальневосточной экономики (сельское хозяйство, судостроение, авиация) и даст экономический эффект в виде увеличения ВРП более чем на 67 млрд рублей.
Общая стоимость проектов (два из которых реализуются на территориях опережающего развития (ТОР)) составит 53,5 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда - 8,7 млрд рублей. По словам генерального директора ФРДВ Алексея ЧЕКУНКОВА, важно, что новые проекты, одобренные подкомиссией, будут не только стимулировать экономическую активность в регионе, но и дадут быстрый эффект в виде повышения качества жизни на Дальнем Востоке.
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