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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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Новый год снизит энерготарифы
Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.
Как подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «Дальний Восток давно ждет снижения тарифов на электроэнергию». Он отметил, что «восстанавливается экономическая справедливость, когда тарифы на электроэнергию снижаются до среднероссийского уровня».
«Десятилетиями сохранялась ценовая дискриминация и тарифное неравенство для Дальнего Востока. Стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за киловатт-час, а средний тариф по России - 3,19 рубля, то есть ниже самого низкого на Дальнем Востоке. Высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Это один из основных вопросов для запуска целого ряда новых инвестиционных проектов», - сказал Александр Галушка.
Изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» наделяют правительство России правом устанавливать надбавку к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, использовать средства, получаемые от применения такой надбавки, и обеспечивать минимизацию ее размера. Министр уточнил, что цена на электроэнергию будет увеличена в других частях страны. Однако он подчеркнул, что рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС, составит всего 1,8%.
Досье «Дальневосточного капитала»: В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке - 65%, в Якутии - на 50%, на Сахалине - 46%, в Магаданской области - 34%. В Приморье тариф снизится на 21%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
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