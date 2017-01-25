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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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Японским инвесторам дадут сигнал
Глава Минвостокразвития напомнил о подписанном в Токио соглашении, заключенном Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Документ содержит описание основных условий создания совместного предприятия в целях стимулирования и расширения инвестиционной деятельности японских компаний в рамках проектов, осуществляемых на территориях опережающего развития и на территории Свободного порта Владивосток.
«До 1 апреля 2017 года это предприятие должно заработать. Сторонами вносится капитал в объеме $5 млн, чтобы обеспечить операционную деятельность компании, - уточнил министр. - Участие JBIC - это сигнал для японского бизнеса о том, что можно идти на Дальний Восток, это экспертиза тех возможностей и условий, которые уже созданы, и тех проектов, которые мы предлагаем».
Министр отметил эффективность заработавших в дальневосточных регионах инструментов развития - территорий опережающего развития, пяти свободных портов, поддержку инвестиционных проектов.
«Наша работа - постоянно совершенствовать условия ведения бизнеса. Постоянно и непрерывно. Есть уже заработавшие конкретные механизмы, приносящие инвестиции и проекты. За период чуть более года благодаря им на Дальний Восток привлечено 1 трлн 313 млн рублей инвестиций. Это более 20 млрд долларов США. За этими инвестициями стоят 465 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тысяч новых рабочих мест», - заметил Александр Галушка, уточнив, что «данные инвестиции будут реализовываться постепенно - до 2025 года». «Но первые 20 новых предприятий уже открываются на Дальнем Востоке в 2016 году. В 2017 году мы сможем увидеть уже 75 новых предприятий, в 2018-м - 118, в 2019-м - 280, и так далее», - подчеркнул он.
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