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30 Января 2017, 10:00 | Регион сегодня

Японским инвесторам дадут сигнал

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток, об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на пресс-конференции в ТАСС.

Глава Минвостокразвития напомнил о подписанном в Токио соглашении, заключенном Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Документ содержит описание основных условий создания совместного предприятия в целях стимулирования и расширения инвестиционной деятельности японских компаний в рамках проектов, осуществляемых на территориях опережающего развития и на территории Свободного порта Владивосток.

«До 1 апреля 2017 года это предприятие должно заработать. Сторонами вносится капитал в объеме $5 млн, чтобы обеспечить операционную деятельность компании, - уточнил министр. - Участие JBIC - это сигнал для японского бизнеса о том, что можно идти на Дальний Восток, это экспертиза тех возможностей и условий, которые уже созданы, и тех проектов, которые мы предлагаем».

Министр отметил эффективность заработавших в дальневосточных регионах инструментов развития - территорий опережающего развития, пяти свободных портов, поддержку инвестиционных проектов.

«Наша работа - постоянно совершенствовать условия ведения бизнеса. Постоянно и непрерывно. Есть уже заработавшие конкретные механизмы, приносящие инвестиции и проекты. За период чуть более года благодаря им на Дальний Восток привлечено 1 трлн 313 млн рублей инвестиций. Это более 20 млрд долларов США. За этими инвестициями стоят 465 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тысяч новых рабочих мест», - заметил Александр Галушка, уточнив, что «данные инвестиции будут реализовываться постепенно - до 2025 года». «Но первые 20 новых предприятий уже открываются на Дальнем Востоке в 2016 году. В 2017 году мы сможем увидеть уже 75 новых предприятий, в 2018-м - 118, в 2019-м - 280, и так далее», - подчеркнул он.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: инвестиции  галушка 


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