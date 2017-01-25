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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing
E-invoicing — это универсальная система электронного документооборота, позволяющая решать бизнес-задачи вне зависимости от расстояния между контрагентами – что особенно актуально для предпринимателей, работающих на Дальнем Востоке, а также масштабов бизнеса и вида деятельности.
«Использование электронного документооборота позволяет нашим клиентам существенно оптимизировать и повысить эффективность бизнеса, отказавшись от пересылки бумажных экземпляров документов и необязательных временных и транспортных затрат, - рассказала Марина Борисова, директор Управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Это очень удобно, ведь новый формат налоговой декларации сдается только в электронном виде – и в системе E-invoicing уже реализована такая функция. E-invoicing также «умеет» направлять контрагентам счета, акты и договоры, делать структурированные заказы на поставку товаров, работ, услуг, и прочую корреспонденцию. При этом система полностью соответствует требованиям ФНС».
E-invoicing имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс, отправляет файлы размером до 1 Гб, а также гарантирует сохранность документов и контроль взаимоотношений с контрагентами.
Пользователи «Сбербанк Бизнес Онлайн» могут подключить услугу электронного документооборота бесплатно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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