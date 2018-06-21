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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:03 |
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Исполнился год со вступления в силу Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития"
За год с момента вступления в силу закона создано 12 территорий опережающего развития. В управляющую компанию ТОР поступило 110 официальных твердых заявок от инвесторов на реализацию инвестпроектов на общую сумму инвестиций 442,3 млрд рублей. Совокупный объем отчислений от реализации этих проектов в бюджеты всех уровней ожидается в объеме 242,4 млрд руб. за 10 лет (2016-2025 г.). Будет создано 26,7 тысяч новых рабочих мест.
Необходимые бюджетные вложения в создание инфраструктуры ТОР составляют 35,4 млрд рублей. Таким образом мультипликатор на сегодняшний день составляет 12,8 рублей частных инвестиций на 1 рубль бюджетных вложений. Заполняемость площадок ТОР составляет около 70%, по мере прихода новых инвесторов мультипликатор будет возрастать.
Как отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "За заявками инвесторов стоят новые предприятия на Дальнем Востоке, новые рабочие места. Это высокотехнологичный завод по производству комплектующих для авиастроения в Хабаровском крае, нефтеперерабатывающий завод в Амурской области, заводы строительных материалов в Амурской области и в Якутии, предприятие глубокой переработки древесины в Хабаровском крае, современные агропромышленный кластеры в Приморье и в Сахалинской области, транспортно-логистические комплексы в Приморье и в Хабаровском крае. В рамках ТОР реализуется разработка крупнейшего Беринговского угольного бассейна на Чукотке, формируются комплексные туристические кластеры на Сахалине и на Камчатке, запускаются еще десятки других новых предприятий".
По словам Александра Галушки, первые предприятия уже начали работу: “В ТОР “Хабаровск” японская компания JGC построила тепличный комплекс для всесезонного выращивания овощей. Продукция уже продается в магазинах города Хабаровск. В ТОР “Надеждинская” Приморского края введен в эксплуатацию завод пластиковой тары; в ТОР “Приамурская” – построен завод цементного клинкера; в ТОР “Комсомольск” действует рыбоперерабатывающее предприятие. Планируется, что до конца года в территориях опережающего развития Дальнего Востока будут работать почти два десятка предприятий".
Напомним, в соответствии с законом, резиденты ТОР получают существенные налоговые льготы и административные преференции. В частности, в течение 10 лет действует льготная ставка налогов на прибыль, землю, имущество; в течение этого же периода страховые взносы с фонда оплаты труда уплачиваются в размере 7,6% вместо 30%. В интересах резидентов устанавливается режим свободной таможенной зоны: не взимаются ввозные и выгодные таможенные пошлины. Управляющая компания ТОР выполняет функции «единого окна» для инвестора, обеспечивает быстрые сроки прохождения административных процедур, включая получение разрешительной документации. Все проверки бизнеса в обязательном порядке должны согласовываться с Минвостокразвития.
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