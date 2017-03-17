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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Марта, 18:01 |
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На Дальнем Востоке будут созданы фонды инвестиций в проекты в сфере горнодобычи и строительства
Доля участия ФРДВ - 10%, партнеров из Азии - до 80%. Еще около 10% намерены вложить российские инвесторы.
В совокупности до 2 млрд долл. в течение следующих 5 лет должны быть инвестированы в акционерный капитал инфраструктурных и девелоперских проектов международного класса на Дальнем Востоке. С учетом кредитного плеча общий объем инвестиций в проекты составит 6-8 млрд долл. (350-500 млрд руб.).
Потенциальными объектами инвестиций являются 15 проектов в золотодобыче с ресурсами 1,5 тысячи тонн золота, два крупнейших медно-золотых проекта Дальнего Востока, а также семь проектов в области создания новой инфраструктуры и туристической недвижимости.
Совместные фонды для инвестиций с участием государственных институтов развития и частного капитала станут дополнительным источником финансирования проектов создания новых предприятий и объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также одним изинструментов включения России в масштабный интеграционный проект «Один пояс и путь». Речь идет о выдвинутой Китаем инициативе объединения проектов создания «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Этот глобальный долгосрочный проект перекликается с программой развития российского Дальнего Востока, которая провозглашена Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.
«Наша цель – сделать Дальний Восток конкурентоспособной территорией на международной карте. Для этого созданы специальные институты развития, система льгот и преференций для инвесторов, территории опережающего развития, начал работать свободный порт Владивосток. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить для инвесторов лучшие условия. И видим, что формируемое на Дальнем Востоке инвестиционное пространство востребовано как российскими, так и зарубежными инвесторами», - отметил вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «подписанное соглашение подтверждает востребованность новых инструментов, созданных на Дальнем Востоке». «Сегодня доля иностранных инвестиций в общем объеме составляет около 20% и будет расти. Финансовое участие ФРДВ даст необходимый комфорт международным инвесторам и позволит привлечь максимум частных инвестиций на каждый рубль бюджетных средств. Являясь государственным институтом развития, Фонд в данном случае выступает катализатором частных инвестиций» - отметил он.
По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, подписанные соглашения подтверждают высокий интерес зарубежных инвесторов к Дальнему Востоку, который рассматриваются азиатскими партнерами как важный транспортный коридор, пространство инвестиционных возможностей и перспективный потребительский рынок.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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