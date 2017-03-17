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На Дальнем Востоке гнезда аиста спасают от медведей
Первые случаи разрушения гнездовых деревьев медведями были зафиксированы здесь осенью 2015 года, а в 2016 году прецеденты повторились. Для оценки ситуации с января по март 2017 года сотрудники Хинганского заповедника провели масштабное обследование гнездовий и выяснили, что из 71 гнезда дальневосточного аиста 45 (а это 63%) подвергались попыткам разорения или были разрушены медведями.
«В Архаринском районе Приамурья, где находится Хинганский заповедник, сейчас обитают около 50 пар дальневосточного аиста. От медвежьего произвола гибнет потомство этой редкой птицы, аисты бросают разоренные гнезда, пытаясь найти новое жилье. Это негативно влияет на популяцию — птиц в заповеднике становится меньше», — комментирует Михаил Парилов, научный сотрудник ФГБУ «Хинганский государственный заповедник».
Чтобы снизить ущерб от хищничества медведя, была проведена работа по поиску способов защиты гнездовий. Наиболее подходящей оказалась методика, разработанная Владимиром Мастеровым, сотрудником МГУ им. Ломоносова, для сохранения гнезд белоплечего орлана от медведей. Она подразумевает установку на ствол дерева хомута из листового железа, мешающего хищнику забраться на дерево и разорить гнездо. «Защитные» мероприятия — установка 16 устройств в феврале-марте 2017 г. — были согласованы с Министерством природных ресурсов Российской Федерации и одобрены региональным ученым советом заповедников Приамурья.
«Дальневосточный аист — символ Амура, индикатор качества и чистоты его воды. В мире насчитывается около 4000 особей этой редкой птицы. Медведь «совершает набеги» на гнезда аиста не только в Амурской области, но и в Еврейской автономной. Всемирный фонд дикой природы поддержал работу по защите краснокнижной птицы в обеих областях. Ближайший гнездовой сезон покажет, насколько эффективными оказались предпринятые меры, и мы сможем скорректировать применяемую методику, если это потребуется», – отмечает Анна Барма, к.б.н., координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ.
Досье "Дальневосточного капитала": «Хинганский государственный заповедник» и заказник «Ганукан» — водно-болотные угодья международного значения «Хингано-Архаринская низменность». Водно-болотные угодья Амура — единственное место размножения этой крайне редкой птицы. Дальневосточный аист – самый крупный вид аистов на территории России. Основным фактором, ограничивающим рост численности аиста, является снижение площади обитания птицы, а одним из факторов беспокойства – браконьерство. В местах гнездования аиста негативное влияние на численность также оказывают лесостепные пожары и вырубка деревьев. Численность птицы снижается из-за незаконной добычи, иссушения водоемов в маловодные годы и гибели пресноводных организмов в зимний период.
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