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"Берингия-2018" прошла 13-й этап гонки
29 марта каюры прошли 65 километров. В общей сложности с начала старта упряжки прошли 1009 километров. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2018».
«Погода сегодня была не очень хорошей: пасмурно, тепло, и мела поземка. Каюров и волонтеров разместили в сельском доме культуры. По прибытии все занялись хозяйственными работами – каюры варили собакам, волонтеры обустраивали лагерь. Вечером для участников гонки был организован концерт», - сказали в оргкомитете.
По результатам 13-го этапа лидируют Валентин Левковский, Вячеслав Демченко и Андрей Семашкин. Четвертой к финишу пришла Алиса Ищенко, но по результатам общего зачета юная участница экстремальной гонки плотно закрепилась на 5 месте. Она опережает своего ближайшего преследователя Романа Мандятова на 50 минут. Ещё один представитель юниорской группы «Берингии» Александр Чуприн пришел к финишу шестым, но в общем зачете он - на 4 месте. Виталий Тишкин, самый старший из берингийских юниоров, из этапа в этап показывает завидное постоянство – как по результатам последних этапов, так и в общем зачете Виталий на восьмом месте. Ярослав Адуканов, дебютант гонки, идет на 12 месте.
30 марта, если позволит погода, каюры выйдут на маршрут 14-го этапа КП «Ильпырское» – КП «Усть-Вывенка».
Напомним, традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
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