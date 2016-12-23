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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства Российской Федерации. Проект федерального закона, разработанный Минвостокразвития, предусматривает возможность оформления иностранными гражданами, прибывающими в Свободный порт Владивосток, однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Законопроект прошел все согласования и получил положительное заключение Государственно-правового управления Президента России.
Как раннее отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах».
Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку и передвигать только по тому региону, в который был осуществлен въезд. В соответствии с проектом федерального закона за выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет.
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