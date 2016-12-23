|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 31 Декабря, 09:15 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2017 года.
По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. «Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», - отметил глава Минвостокразвития.
По мнению руководителей дальневосточных регионов, снижение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня даст новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов.
Как заметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, «утверждение поправок к федеральному закону о выравнивании энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня – это судьбоносное решение для Колымы, для всего Дальнего Востока. Магаданской области была необходима такая поддержка государства». «Я часто провожу встречи с бизнес-сообществом. На всех именно этот вопрос был главным предметом разговора, - подчеркнул глава Колымы. – Мы ожидаем развития малого и среднего бизнеса. Для крупных промышленных предприятий дороговизна электроэнергии тоже была сдерживающим фактором развития. Рассчитываем на ускоренный запуск промышленных производств в горнорудной отрасли, в первую очередь, на территории Яно-Колымской золоторудной провинции. Запасы магаданского золота в её недрах составляют более 5 тысяч тонн, 40% из них - на двух крупнейших месторождениях - Наталкинском и Павлик. Работы по освоению этих геологических зон ведутся, первые килограммы и тонны золота добыты. Рассчитываем на увеличение добычи драгметаллов и притока налоговых платежей от недропользователей в региональный бюджет».
«Камчатский бизнес ждал этого закона», – прокомментировал подписание документа губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он отметил, что сегодня на Камчатке стоимость киловатт/часа для коммерческих предприятий - около 6,5 рублей. «Тарифы на Камчатке – одни из самых высоких в стране. Ежегодно мы компенсируем энергетикам разницу между экономически-обоснованным тарифом и тарифом для потребителя. Из регионального бюджета мы выделяем свыше 4 млрд на эти цели. Но это касается только сниженного тарифа для жителей, бизнес платит по полной ставке. Мы субсидируем только бизнес, который работает на севере края, – уточнил Владимир Илюхин. – Конечно, у нас действуют отдельные меры поддержки – льготы по электроэнергии для ряда приоритетных отраслей экономики. Но в целом проблемы высоких тарифов они не решают. Новый закон снизит нагрузку на наши предприятия, позволит им развиваться, расширять производство. А это новые рабочие места, рост производства, налоговых поступлений в бюджеты».
«Мы давно добивались этого решения, так как из-за особых климатических условий затраты на производственные издержки в Хабаровском крае значительно выше, чем в западных регионах страны, – сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. – Энерго- и железнодорожные тарифы для развития предприятий, ведения бизнеса здесь играют большую роль, и мы долгие годы выходили с соответствующей инициативой в адрес федерального центра. Закон принят. Вне сомнений, это историческое решение, которое придаст импульс динамичному развитию Хабаровского края и других дальневосточных регионов».
«Это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых законов, я имею ввиду ТОРы, «дальневосточный гектар» и Свободный порт Владивосток, – полагает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. – Уже сегодня резидентами льготных режимов в Приморском крае стали более 140 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 365 миллиардов рублей, в ближайшие годы в крае будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения».
- Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
- Законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток внесен в Госдуму
- До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток
- Демографическая убыль населения Дальнего Востока сократилась почти в два раза
- Якутия объединяет исследователей
- ДВЖД берет курс на расширение пропускной способности
- Внешэкономбанк принял новую стратегию
- В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
- Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
- WWF России поддержала Зеленый Шелковый Путь
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.