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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 31 Декабря, 01:06 |
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Юрий Трутнев: Мы сделаем Дальний Восток самым лучшим местом для жизни
«Уважаемые жители Дальнего Востока!
Приближается Новый год. Наверное, это самый добрый праздник в нашей жизни. В эти дни мы всегда подводим итоги, думая о том, что нас ждет в будущем году.
Вы все знаете, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом.
Принято более 20 федеральных законов. Территории опережающего развития и Свободный порт, электронная виза и предоставление «одного гектара» принципиально изменили инвестиционный климат на Дальнем Востоке.
Сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходятся на Дальний Восток. Строятся сотни новых инвестиционных проектов. Космодром «Восточный» и «Восточный нефтехимический комбинат», газоперерабатывающий комплекс и судостроительный завод «Звезда» создают новые условия жизни на целых территориях. 86 предприятий будет сдано уже в этом 2017 году.
Мы понимаем, что работа еще только началась, но мы уверены в том, что общими усилиями мы победим. Мы сделаем Дальний Восток самым лучшим местом для жизни. Всего Вам доброго!»
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