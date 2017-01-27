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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Февраля, 03:46 |
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Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть
Рублевые расчеты по внешнеторговым контрактам составили 34,9 млрд рублей (рост к прошлому году - 11,4%).
Заместитель управляющего хабаровского филиала ВТБ Юлия Воробьева прокомментировала: «Импортеры выигрывают при фиксировании цен в валюте КНР, поскольку юань последние два года рос существенно медленнее доллара. Также внешнеторговые расчеты в национальных валютах позволяют предприятиям снизить затраты на конвертацию».
В хабаровском филиале ВТБ, базовом для подразделений банка на Дальнем Востоке, действует Расчетный центр с Китаем, через который проходят платежи клиентов банка из всех регионов России в пользу китайских контрагентов. Расчетный центр использует 5 прямых корреспондентских счетов (2 счета Ностро и 3 счета Лоро) в долларах с ведущими банками КНР — Bank of China LTD Beijing, Agricultural Bank of China, Harbin и China Construction Bank, Suifenhe. А также взаимные счета в национальных валютах с Agricultural Bank of China, Harbin. Кроме того, осуществляются расчеты на условиях доверительности с Industrial and Commercial Bank of China, Harbin.
У банка ВТБ работает собственный филиал в Шанхае, возможности которого востребованы дальневосточными компаниями в ходе сотрудничества с китайскими партнерами.
Досье "Дальневосточного капитала": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 359,2 млрд рублей) и средствам клиентов (8 000,9 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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