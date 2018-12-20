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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Февраля, 02:38 |
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Лучшая версия себя: новый конкурс грантов СКОЛКОВО MBA
В бизнес-школе СКОЛКОВО стартует новый масштабный конкурс грантов СКОЛКОВО MBA. На этот раз главный приз - 45 000 евро или 75% стоимости обучения на программе СКОЛКОВО MBA смогут выиграть 4 победителя. Другие финалисты, которых определит жюри, получат 15 000, 20 000 и 30 000 евро. Успеть подать заявку на конкурс необходимо до 15 марта 2018 года.
Ежегодно в конкурсе грантов на программу СКОЛКОВО MBA принимают участие самые активные и амбициозные предприниматели и управленцы, которые хотят стать лучшей версией себя и получить качественное бизнес-образование, доступное в России. Более 2 000 участников, подали заявки на конкурс грантов CКОЛКОВО MBA в прошлом году. В этот раз также ожидается большое количество конкурсантов.
За последние два года из регионов Дальневосточного федерального округа поступило 35 заявок на участие в конкурсах. Более половины всех заявок с Дальнего Востока поступает из Владивостока – 21 из 35 обращений. Кроме того, в конкурсах грантов в 2017-18 годах принимали участие жители Хабаровска (5 заявок), Благовещенска (3 заявки). Также за гранты бизнес-школы СКОЛКОВО боролись жители Якутска, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Читы и Улан-Уде – в общей сложности 6 заявителей.
Для участия в конкурсе грантов СКОЛКОВО MBA конкурсанты должны соответствовать некоторым требованиям: иметь высшее образование, опыт работы более 3-х лет, владеть английским на уровне upper-intermediate и выше, быть не старше 35 лет, иметь амбициозный проект, бизнес-мечту или карьерную цель.
Чтобы получить один из грантов, будущему студенту предстоит пройти несколько отборочных этапов конкурса, два из которых состоятся на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО.
Конкурс грантов на частичное покрытие обучения по программе СКОЛКОВО MBA проходит при поддержке известных российских предпринимателей и крупных компаний, которые являются партнерами школы и инвестируют в развитие молодых управленцев.
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