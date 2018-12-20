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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Февраля, 02:38 |
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Трутнев: 75% персонала полпредства будут уволены, оставшиеся - поедут во Владивосток
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что полпредство переедет на остров Русский во Владивостоке. Но поедут в столицу Приморья не все.
Полпред счёл «невежливым и неуважительным» по отношению к Владивостоку везти туда хабаровских сотрудников. 75% персонала полпредства будут уволены. Полпред рекомендует поступить так же всем руководителям федеральных структур в ДФО, передаёт ИА REGNUM.
«Поедет не больше 25% работников, работающих в представительстве президента, то есть 75% не поедут. Мы будем набирать их здесь, потому что было бы невежливо и неуважительно по отношению к Владивостоку переехать сюда тем же составом. Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать аффилированность, коррупцию, и вообще, новые люди с новыми идеями — это хорошо. Мы такие же предложения дадим нашим коллегам (представительствам других федеральных ведомств), но командовать мы здесь не будем. Пусть сами определяются, какое количество оставить, какое перевезти», — сказал полпред президента Юрий Трутнев в интервью ТАСС.
Трутнев также сообщил, что пока, временно, полпредство разместится в помещениях ДВФУ, потом, в спокойной обстановке, полпред и его персонал подумают, где им разместиться на постоянное пребывание. Пока этот вопрос не решен.
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