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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Марта, 11:50 |
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Клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
Предприниматель или бухгалтер могут проверить, подписать и отправить зарплатный реестр в банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут зачислены на карты в течение полутора часов – то же время, что и при переводе через веб-версию «Сбербанк Бизнес Онлайн».
«Упрощение работы с зарплатными ведомостями — одна из самых частых просьб, которые мы получали от наших корпоративных клиентов, — отметил управляющий директор, и.о. руководителя управления развития удалённых каналов обслуживания Сбербанка Евгений Колбин. — Новый сервис особенно удобен для тех компаний, в которых подготовкой зарплатного реестра занимается бухгалтер, а предприниматель его подписывает и отправляет в банк. Теперь ему не обязательно заходить в веб-версию интернет-банка, что значительно сокращает время поступления средств на карты сотрудникам: ведь руководители бизнеса всегда в разъездах».
Новый сервис доступен клиентам, использующим услугу Сбербанка «Зарплатный проект».
Чтобы создать новый зарплатный реестр, по правилам безопасности клиенту следует воспользоваться веб-версией «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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