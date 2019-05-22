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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Мая, 17:50 |
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Остров Русский может стать Меккой для спортивного туризма стран АТР
В последние годы турпоток на Дальний Восток увеличивается. Дальневосточные регионы попадают под туристическое внимание не только россиян, но и азиатских соседей. Подхватывая тренд, субъекты ДФО занялись развитием туристической сферы и преодолением общей для макрорегиона проблемы - инфраструктурной неразвитости. О том, как это происходит на местах - в подборке цитат губернаторов Дальнего Востока.
Приморский край
Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО: «Нам нужно поднимать массовый спорт, создавать условия для спортивного туризма. Остров Русский мог бы быть Меккой для спортивного туризма всех азиатских стран. Там можно построить лыжероллерные трассы, велосипедные, беговые дорожки, пункты проката велосипедов, формы, небольшие зоны релаксации, подготовки спортсменов. Тогда мы сможем проводить международные марафоны, велотуры, соревнования, триатлон, вовлекать в спорт как жителей Приморья, так и наших гостей».
Амурская область
Губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ: «Кажется, нам особо нечего показывать. Но это не так, в глазах огромного азиатского мира, то есть для всех японцев, китайцев, корейцев, российский Дальний Восток является частью Европы. Приезжая к нам, они имеют возможность посмотреть на европейскую культуру. А нам для этого первым делом нужно обеспечить чисто технические возможности. В первую очередь, - создать транспортную инфраструктуру, чтобы гражданам Китая было удобно приезжать в Благовещенск.
Амурская область, пусть не по актуальным экономическим показателям, но по перспективам однозначно, - один из самых интересных регионов в стране. Я много где был и могу сказать уверенно: Благовещенск - один из лучших городов. Абсолютно комфортный, уютный город с хорошими климатическими условиями. Только нужно его взбодрить, что ли. Нам необходимо современное благоустройство, нужно закончить «Золотую милю».
Еврейская автономная область
Губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ: «По туристам. Сейчас мы находимся близко к нулевому уровню. Конечно, после ввода моста китайцы поедут активнее, особенно в шопинг-туры. Массового туризма в ЕАО нет, потому что еще недостаточно развита инфраструктура: гостиницы, сервис, объекты показа. Всем этим нужно заниматься, и начало уже положено. Прилагаем усилия для облагораживания мест посещения, начали выпуск буклетов. В первые годы мост будет использоваться в большей степени для железнодорожных грузовых перевозок. И года через два-три можно будет вести речь уже о перевозке пассажиров, в том числе туристов».
Досье «Дальневосточного капитала»: Мост, связывающий Нижнеленинское и Тунцзян, - первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Сдача российской части моста запланирована на лето 2019 года. Китай уже завершил строительство своей части.
Забайкальский край
Врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ: «У Забайкалья вообще уникальное положение, которое, к сожалению, пока правильно не использовано. Мы - ворота между Дальним Востоком и всей остальной частью страны. Когда китайские туристы приезжают к нам, они активно покупают российские продукты - кондитерские изделия, шоколад, молоко, хлеб, растительное масло. Но сейчас этих производств в Забайкальском крае либо практически нет, либо они в зачаточном состоянии. Наша задача - такие производства наращивать, сопровождая это внешнеэкономической повесткой, - открывать рынки Китая, договариваться не только между двумя странами, но и провинциями, чтобы как можно больше этих товаров уходило в Китай. Одна из точек роста здесь - это город Забайкальск, ближайшая к Китаю территория».
Камчатский край
Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН: «Камчатка как туристический объект очень интересна во всех смыслах. Возможность комплексного развития мы положили в основу развития Камчатки в целом. Поэтому, решая один вопрос, мы помогаем решать проблемы, связанные с развитием смежных отраслей. Это касается и туризма, потому что без авиационного, морского сообщения туризма бы не было. Стыдно сказать, но у нас больше 10 лет не было морского вокзала. Сейчас открыли, работает. В этом году было 12 судозаходов круизных лайнеров. Причем интерес большой у иностранных жителей: США, Германия, Япония, Корея. И наша задача сегодня - создать условия, чтобы они, приехав к нам, захотели вернуться еще. Безусловно, мы создаем условия и для развития внутреннего туризма».
Магаданская область
Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ: «Мы ставим целью не просто добиться прироста туристов и выпускать больше брошюр. Нужны условия для развития отрасли в целом. Для этого нужны реконструкция морского порта, аэропорта, включая реконструкцию терминала или даже строительство нового. Прежние уже не обеспечивают требования безопасности и комфорта. Перспективным для Магаданской области является круизный туризм, особенно по северной части Охотского моря. Однако морской торговый порт на туристические суда не рассчитан.
Нужно учитывать разные интересы приезжающих в Магадан, чтобы люди хотели побывать и в области. Магаданская область - замкнутая территория, и нам нужно наработать маршруты, с посещением сувенирных лавок, ресторанов, кафе, исторических и памятных мест. Даже «Маску Скорби» нужно привести в порядок. Для этого нам нужно знать, кто и когда приезжает в регион».
Республика Бурятия
Глава республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ: «Мы понимаем, что туризм - очень перспективная отрасль. Мы даже в республике создали профильное министерство. У нас растет турпоток. В прошлом году у нас было 270 тысяч пассажиров в аэропорту, в этом году уже 370 будет. Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешевый туризм на Байкале. Чтобы не пришел миллион человек, который за два дня вытопчет все побережье. Мы за то, чтобы туризм был экологический. Только там, где создана для него инфраструктура, где есть гостиницы, где нет мусора. Туризм не должен создавать нагрузку на экологию. Мы исходим из того, что Байкал надо сохранять. И выбирая между его сохранением и дополнительным заработком, - нам Байкал важнее».
Республика Саха (Якутия)
Глава республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ: «Массовый турист должен захотеть приехать в Якутию не только летом, но и зимой. Для этого нам надо выстраивать инфраструктуру гостеприимства, строить современные гостиничные комплексы, создать транспортную инфраструктуру, решать вопросы, связанные со стоимостью авиаперелетов, все это очень важно. У нас есть четкое понимание развития туризма, и мы этим вопросом будем серьезно заниматься».
Сахалинская область
Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО: «Корсаковский порт мы рассмат- риваем как важнейшее звено в развитии туристической отрасли не только Сахалинской области, но и России. Жители Японии, Китая, Кореи проявляют большой интерес к восточным рубежам нашей страны. Модернизация морской гавани на юге Сахалина позволит увеличить туристический поток, например, в Петропавловск-Камчатский. Для круизных лайнеров удобно совершать остановку в Корсакове по пути на Камчатку».
Хабаровский край
Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ: «За последние годы на развитие туристической инфраструктуры в крае направлены сотни миллионов рублей. Понятно, что основная задача - получение прибыли от вложенных средств. Но мы не должны забывать о жителях Хабаровского края. Они должны иметь большую возможность увидеть достопримечательности региона, в котором живут. Я прошу более детально проработать вопрос доступности внутреннего туризма. Особенно это должно касаться школьников, молодежи. Обязательно нужно продумать речные маршруты, зимние виды отдыха. Чтобы наши люди за небольшие деньги могли получить такой же комфортный незабываемый отдых, что и граждане других стран за совершенно другие деньги».
Чукотская автономная область
Губернатор Чукотской автономной области Роман КОПИН: «Семен Дежнев побывал здесь 370 лет назад, но до сих пор Чукотка - территория открытий. Это место, где много белых пятен и для местных жителей, и для жителей других регионов, «терра инкогнита». Поэтому мы точно можем стать субъектом, привлекательным с точки зрения туризма».
Наталья КОМИССАРОВА.
- Остров Русский может стать Меккой для спортивного туризма стран АТР
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