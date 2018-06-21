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Лучшим предпринимателям ДФО вручат "Золотой домкрат"

Национальная премия "Бизнес-Успех" в Хабаровске принимает заявки

7 сентября в здании Городского Дворца Культуры города Хабаровска пройдет Национальная премия «Бизнес-Успех». Лучшим предпринимателям ДФО вручат статуэтки в виде Золотого домкрата и наградят ценными призами для развития бизнеса.  Участие бесплатное! Информационным партнером премии выступает региональный журнал "Дальневосточный капитал".

Уже во второй раз Хабаровск принимает на своей земле премию «Бизнес-Успех». На этот раз к участию приглашаются предприниматели всего Дальневосточного федерального округа. Так, победители прошлогодних этапов успешно защитили проекты на финальном мероприятии в Москве, где соперничали с предпринимателями России. Павел Щучинов (компания «Сё и сразу», г. Хабаровск) достойно представил свой город в номинации «Лучший молодежный проект», а Наталья Филимонова (фитнес-центр «Вертикаль», г. Биробиджан)  одержала победу в номинации «Лучший женский проект». Александр Монастырев (сеть аптечных гипермаркетов «Монастырёв», г. Владивосток) стал первым сразу в двух номинациях и навсегда закрепился в предпринимательском сообществе.

В этом году организаторы вновь приглашают к участию предпринимателей малого и среднего бизнеса. Если вы имеете свой бизнес и хотите рассказать о себе, ищите новые идеи для развития проекта и не собираетесь останавливаться,  уверены в своих силах и готовы поделиться наработанным опытом, то премия «Бизнес-Успех» наилучшим образом для этого подходит! Мы ищем интересные, амбициозные и перспективные проекты.

Для соискания премии необходимо до 17 августа подать заявку на официальном сайте мероприятия -http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/contest.

Зачем участвовать?

Независимый конкурс для предпринимателей

Бесплатное обучение для акселерации бизнеса

Мощная рекламная и PR-поддержка для всех кандидатов

Ценные награды и денежные сертификаты от партнёров премии

Поездки на международные профессиональные выставки

Все победители получают главный приз – статуэтку «Золотой домкрат» - символ поднятия бизнеса в России, денежные сертификаты, цифровые гаджеты (iPad, ноутбуки, коммуникаторы),  наборы бизнес-литературы от издательства «Альпина Паблишер», сувениры от журнала Forbes, а также автоматически становятся участниками масштабного финала, который состоится в Москве в начале 2016 года.

Определение победителей  премии «Бизнес-Успех» состоится 7 сентября в здании Городского Дворца Культуры города Хабаровска - ул. Ленина, 85. Мероприятие соберет около 400 участников - первых лиц и предпринимателей ДФО, топовых бизнесменов России, инвесторов, банкиров, представителей СМИ.

Кроме того, на премии будут определены и награждены Лидеры среди муниципалитетов, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.

Премия также предполагает обширную деловую программу, в рамках которой состоится ряд тематических сессий и мастер-классов с участием известных предпринимателей и бизнес-тренеров, а также менторские и B2B-встречи. В течение нескольких кофе-брейков предприниматели смогут пообщаться со своими коллегами, представителями банков, спикерами, в общем, приобрести много полезных связей и контактов. Отдельная сессия будет посвящена общению с представителями контрольно-надзорных органов. Они расскажут действующим и будущим предпринимателям, как правильно начать и вести свой бизнес.

Организаторы премии - Общероссийская общественная организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Премия проводится при поддержке Правительства Хабаровского края.

Официальный сайт премии - http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/

Для соискания премии собственникам бизнеса необходимо заполнить анкету на сайте http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/contest до 17 августа 2015 г. Приглашаются все предприниматели Дальневосточного федерального округа.

Участие в премии – бесплатное на всех этапах!

 

Приглашаем всех предпринимателей ДФО.

Подать заявку на соискание премии -http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/contest

Участие бесплатное!

Узнайте больше о премии «Бизнес-Успех»: 

www.youtube.com/user/bissuccess
www.vk.com/bissuccess

www.facebook.com/bissuccess.award
www.twitter.com/bis_success

 

О премии

Национальная премия «Бизнес-Успех» стартовала в 2011 году с целью стимулирования развития предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2014 гг. прошло 35 региональных этапов, которые объединили 32 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 10 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.

С более подробной программой мероприятия Вы можете ознакомиться здесь - http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/program/

ВНИМАНИЕ! Для участия в деловом мероприятии обязательна регистрация на сайте http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/

Участие во всех сессиях и мастер-классах бесплатное! К участию приглашаются предприниматели регионов Дальневосточного федерального округа.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса: +7 (495) 783-58-14, доб. 0629, 0859

Теги: Бизнес-Успех 


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